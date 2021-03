Πολιτική

Γεωργαντάς: ανοίγει η πλατφόρμα για ευπαθείς ομάδες και άτομα 70-74 και 65-69 ετών

Σταδιακά σε 3 εβδομάδες ανοίγουν οι σχετικές πλατφόρμες. Πως υπάγονται οι ασθενείς στις ευπαθείς ομάδες. Πως θα οριστούν τα ραντεβού. Τι θα γινει με τα voucher των 200 ευρώ για laptop - tablet.

«Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα για ορισμό ραντεβού αναφορικά με τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων» είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς.

Όπως σημείωσε, «ήταν μια δύσκολη διαδικασία, έπρεπε να δούμε συνταγογραφήσεις προηγούμενων ετών, τα μητρώα των ιατρών, τους κωδικούς των φαρμάκων και να τα συνδυάσουμε για να καταλήξουμε στους ασθενείς που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες. Όσοι εξ αυτών είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση, θα λάβουν ειδοποίηση με sms. Αυτοί είναι περίπου 83.000 άνθρωποι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει μέσω φαρμακείων ή ΚΕΠ ή από το σπίτι τους να μπουν στην πλατφόρμα και να ορίσουν το ραντεβού τους».

Τόνισε δε ότι «περίπου σε 13.500 εξ αυτών, κυρίως μεταμοσχευμένους και νεφροπαθείς, θα τους προταθεί να εμβολιαστούν από Δευτέρα - Τρίτη στο κέντρο στο οποίο κάνουν την αιμοκάθαρση τους ή στο θεραπευτήριο στο οποίο πηγαίνουν τακτικά, λόγω της πάθησης τους»

Όπως είπε, «για την εν λόγω ομάδα, θα προχωρήσουμε με τα άλλα εμβόλια, καθώς το εμβόλιο της AstraZeneca είναι διαθέσιμο για συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα».

Επεσήμανε μάλιστα ότι δεν πρέπει να ανησυχεί κάποιος που δυστυχώς θα εμφανίσει κάποια νόσο που τον εντάσεει στις ευπαθείς ομάδες αυτό το διάστημα ή που δεν έχει υπαχθεί στις λίστες με τις ευπαθείς ομάδες, καθώς θα υπάρχει αναθεώρηση σε εβδομαδιαία βάση και οι γιατροί τους θα μπορούν ενημερώνοντας το σύστημα, να τους «εντάσσουν» εμμέσως στις εν λόγω λίστες¨.

Πότε ανοίγουν οι πλατφόρμες για τις ομάδες 70-74 και 65-69 ετων

Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργαντάς, «την Παρασκευή 26 Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα άτομα του πληθυσμού που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 70 – 74 ετών και οι εμβολισμοί σε αυτούς θα αρχίσουν μετά από 3 ημέρες, την Δευτέρα 29 Μαρτίου».

«Επόμενη ηλικιακή ομάδα είναι εκείνη των ατόμων 65-69 ετών, για την οποία η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 2 Απριλίου και οι εμβολιασμοί θα αρχίσουν από την επόμενη Δευτέρα, 5 Απριλίου», είπε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο κ. Γεωργαντάς, «παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στην ΕΕ στον εφοδιασμό των εμβολίων, είναι ικανοποιητικό το ποσοστό εμβολιασμών στην Ελλάδα. Εκτιμούμε ότι μέσα στον Απρίλιο θα έχουν γίνει 3 εκατομμύρια εμβολιασμοί και θα έχουν καλυφθεί, το αργότερο έως τα μέσα Μαΐου, όλοι όσοι είναι άνω των 60 ετών ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες».

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «ξεκίνησαν και οι εμβολιασμοί των καθηγητών και των μαθητών άνω των 16 ετών στα Ειδικά Σχολεία. Όσοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να εμβολιαστούν, μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να κλείσουν ραντεβού για τον εμβολιασμό τους».

Τέλος, αναφορικά με τα voucher των 200 ευρώ για laptop και υπολογιστές, ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι πολύ άμεσα, εντός των ημερών θα ξεκινήσει η λειτουργία της πλατφόρμας για τις αιτήσεις και θα γίνει η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους, καθώς το θέμα αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.