Πολιτική

Κεφαλογιάννη - Τσίπρας στον ΑΝΤ1 για τον κορονοϊό, τις πορείες και τις ΜΕΘ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετωπική σύγκρουση των βουλευτών ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για την διαχείριση της πανδημίας και το Σύστημα Υγείας.