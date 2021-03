Πολιτική

Τσίπρας: Τα έξυπνα μέτρα αποδείχθηκαν βλακώδη

Η πρότασή του για πολιτικό μορατόριουμ. Τι είπε για τις διαδηλώσεις, τον Κουφοντίνα και το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Την πρότασή του για πολιτικό μορατόριουμ μέχρι να ξεπεραστεί η έξαρση της πανδημίας, επανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, στην συνέντευξη που έδωσε στο OPEN,, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, χρεώνοντας του ότι το μοντέλο διαχείρισης της πανδημίας απέτυχε και ότι έχει χάσει τη συναίσθηση του τι περνάει ο πολίτης.

Κατέθεσε την πρόταση του για τα στοχευμένα μέτρα που είναι απαραίτητα για να μην αποτύχει το άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας. «Μετά από πέντε μήνες βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο της κρίσης, είναι εκατοντάδες οι συμπολίτες που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, χιλιάδες τα κρούσματα, εκατοντάδες οι διασωληνομένοι. Την ίδια στιγμή εκ των υστέρων διαπιστώνεται ότι το μοντέλο που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα απέτυχε. Θα περίμενα από τον πρωθυπουργό να βγει στον ελληνικό λαό και να αναλάβει την ευθύνη να πει στους πολίτες ότι «εσείς τηρήσαμε τα μέτρα αλλά αποτύχαμε» ανέφερε ο κ. Τσίπρας.

Συμπυκνώνοντας, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε: «Έχει αποτύχει το μοντέλο διαχείρισης της πανδημίας, γιατί η κυβέρνηση στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα στους πολίτες. Μας λέει “μείνετε στο σπίτι σας αλλά κάθε πρωί να παίρνετε τα ΜΜΜ για να πάτε στην δουλειά σας και όταν γυρίζετε να διαδίδεται τον ιό και στις οικογένειές σας”. Τα έξυπνα μέτρα αποδείχθηκαν βλακώδη. Το ότι αποτύχαμε είναι δεδομένο, αυτό που χρειάζεται είναι στοχευμένα μέτρα. Μελέτες επιδημιολογικής επιτήρησης, χιλιάδες τεστ, οι εργαζόμενοι να κάνουν κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μοριακά τεστ, αυστηρή καραντίνα για τα κρούσματα, και εκτεταμένη ιχνηλάτηση, να ανοίξουν ξενοδοχεία καραντίνας για εντοπισμένα κρούσματα. Στα σχολεία αν δεν υπάρχουν αίθουσες να υπάρξουν διπλοβάρδιες, έστω για μία χρονιά με πρόσληψη διδακτικού προσωπικού. Να ενισχυθεί η τηλεργασία για εργαζόμενους που είναι υποχρεωμένοι να κινούνται με ΜΜΜ, να ενισχυθούν τα δρομολόγια στα Μέσα -είχαμε έτοιμο διαγωνισμό που τον ακύρωσαν» . Και εκτίμησε ότι «εάν όλα αυτά δεν γίνουν, τότε φοβάμαι ότι βρισκόμαστε στον ίδιο παρονομαστή. Έχουμε ένα ακορντεόν που το χειριζόμαστε λάθος. Αν απλά ανοίξουμε την κοινωνία και την οικονομία, δίχως τα μέτρα που προτείνουμε, θα επιβαρύνουμε την ήδη τραγική κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία».

Ο κ. Τσίπρας απάντησε στην κυβέρνηση και για τα νοσοκομεία: « Ακούμε ότι διπλασιάστηκαν οι κλίνες. Όταν λέγαμε να αυξηθούν μάς λέγανε, ο κ . Πέτσας, ότι θα ήταν πεταμένα λεφτά. Ο κ . Γεραπετρίτης έλεγε ότι αν είχαμε περισσότερες ΜΕΘ θα είχαμε περισσότερα κρούσματα… Τώρα μας λένε ότι οι κλίνες ΜΕΘ είναι 1300, ενώ με 600 διασωληνομένους έχουμε 124 στην λίστα αναμονής. Ενώ αυτοί δεν μπορούν να βρουν κρεβάτι μόνο οι 71 είναι covid ασθενείς. 'Αρα, είναι ψέματα».

Δεν είναι η πρώτη συναινετική πρόταση το πολιτικό μορατόριουμ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι δεν είναι πρώτη φορά που καταθέτει συναινετική πρόταση και θύμισε ότι είχε ζητήσει να οριστεί κοινής αποδοχής υπουργός Υγείας, καθώς επίσης ότι είχε ζητήσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών με την συμμετοχή και ειδικών επιστημόνων. Και πρόσθεσε: «Χθες ζήτησα να υπάρξει πολιτικό μορατόριουμ ώστε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να σώσουμε ότι σώζεται. Δεν μπορεί να κλείνει την κοινωνία με 300 διασωληνομένους και να ανοίγει με 600 διασωληνομένους… Η κυρίαρχη πολιτική ευθύνη ανήκει στον πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση, εκείνη έχει την πρωτοβουλία, εκείνη θέτει την ατζέντα… Σε αυτούς τους πέντε μήνες η κυβέρνηση έχει περάσει νόμους που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, όπως ο νόμος για το νέο πτωχευτικό ή η μείωση των εισακτέων στα Πανεπιστήμια».

Στο ερώτημα για το αν αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσει η κυβερνητική δραστηριότητα απάντησε ότι «σε μία έκτακτη περίσταση θα έπρεπε να υπάρχουν προτεραιότητες». Για την «κατηγορία» ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβάζει τον κόσμο στις διαδηλώσεις απάντησε: «Αν οποιοδήποτε κόμμα, και όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε την δυνατότητα να κατεβάζει χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο με ένα νεύμα θα ήταν ένα κόμμα πολύ ισχυρό που θα μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση. Οι κινητοποιήσεις ήταν αντίδραση στην υπερβάλλουσα αστυνομική βία… Όπου υπήρξαν ανά τον κόσμο φαινόμενα αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας είχαμε μεγάλες διαδηλώσεις, το είδαμε στην Αμερική -όπου τις κινητοποιήσεις αγκάλιασαν οι δημοκρατικοί του Μπάιντεν- και την προηγούμενη εβδομάδα στην Αγγλία. Δεν μπορεί να βλέπει ο κόσμος τις αστυνομική βία ενάντια σε οικογενειάρχες που κάνουν βόλτα στην λιακάδα και να μην αντιδρούν». Ο κ. Τσίπρας αρνήθηκε ότι ήταν μεμονωνένο περιστατικό: «Δεν ήταν μεμονομένο αλλά ήταν δεκάδες. Λίγο ενδιαφέρει τους πολίτες τι θα πει ο Τσίπρας για να βγει ή να μην βγει στον δρόμο…».

Στρατηγική υπεύθυνης πολιτικής δύναμης

Εξηγώντας τη συνολική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με την πρότασή του για πολιτικό μορατόριουμ, είπε ότι είναι στρατηγική λογικής προσέγγισης και εξήγησε: «Βλέπουμε μία κυβέρνηση που αρνείται να αναλαμβάνει τις ευθύνες της… Είναι το ύστατο όπλο μίας κυβέρνησης ότι αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες και να διχάζει τους πολίτες. Γιατί σε μία στιγμή που η πανδημία είναι σε κορύφωση το να ρίχνεις την ευθύνη στην αντιπολίτευσης δεν είναι υπεύθυνη στάση…». Για τις διαδηλώσεις και το αν ενέχουν ρίσκο σημείωσε: «Είμαι ο πρώτος που είπα “να δεχθώ ότι υπάρχει ρίσκο” αν και μελέτες απέδειξαν ότι είναι μικρότερο το ρίσκο σε ανοιχτό χώρο με μέτρα προστασίας και μάσκες από τον συνωστισμό σε κλειστό χώρο, όπως τα ΜΜΜ. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης είχε τέσσερα χρόνια μπροστά του, δεν ήταν ανάγκη να φέρνει νομοσχέδια που προκαλούν κοινωνικές αντιδράσεις… Να δεχθώ ότι πρέπει να σταματήσουν οι διαδηλώσεις. Με ποιανού την πρωτοβουλία θα γίνει; Δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση να αλλάξει τακτική, να σταματήσει να πυροδοτεί την κοινωνική ένταση, να ζητήσει συγγνώμη και να καθίσει να συνεννοηθεί με τις πολιτικές δυνάμεις». Επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι την ώρα που επιβάλλει απαγορεύσεις και κατηγορεί τους πολίτες πήγε στην Ικαρία και έκανε μάζωξη με τσαμπούνες, πήγε στην Πάρνηθα για μοτοκρός…».

Στο ερώτημα γιατί δεν ζητά εκλογές και γιατί δεν κερδίζει πόντους στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Εν μέσω αυτής της κρίσης θα ζητήσω εκλογές; Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεύθυνη δύναμη. Δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε τυχοδιωκτική δύναμη. Δεν επιχαίρουμε από την καταστροφή, όπως έκανε παλαιότερα ο κ. Μητσοτάκης όταν είχαμε την οικονομική κρίση και τις δυσκολίες με την Τρόικα».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «…Ο πολίτης δεν σκέπτεται τώρα αν θα γίνουν εκλογές. Θέλουν να αλλάξει η ζωή τους να τελειώσει αυτό το βάσανο». Σημείωσε ωστόσο ότι «στα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων αποτυπώνεται η αγανάκτηση και η οργή… Έχουμε μία διαφορετική εικόνα των δημοσκοπήσεων. Είναι ανέκδοτο κάθε φορά που η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση να έρχεται μία δημοσκόπηση που να του δίνει 30 μονάδες διαφορά». Επισήμανε τον κίνδυνο καθώς «η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μία στιγμή ιδιαίτερης έντασης και κρίσης να δημιουργηθεί ένα κύμα αντιπολιτικής».

Λάθος η δήλωση Δρίτσα για τον Κουφοντίνα

Αναφέρθηκε στο θέμα που προέκυψε με την απεργία πείνας του Κουφοντίνα αναγνωρίζοντας ότι η δήλωση του Θοδωρή Δρίτσα ήταν ατυχής. Ωστόσο διευκρίνισε: «Λυπάμαι που έχουμε έναν αναγάγει έναν τρομοκράτη που έχει καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη, αλλά και στη συνείδηση της κοινωνίας σε ρυθμιστικό παράγοντα των πολιτικών εξελίξεων... Η δήλωση Δρίτσα ήταν λάθος, ήταν ατυχής. Δεν θα δεχθώ όμως την διαστρέβλωση. Το πανό «γεννήθηκε 17 Νοέμβρη», δεν είχε πίσω του τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είχε τους αλληλέγγυους…Ο κίνδυνος που επισημάναμε ήταν η ηρωοποίηση του τρομοκράτη Κουφοντίνα αν έχανε την ζωή του. Ο κίνδυνος ήταν ένας άνθρωπος που εξουσιαστικά αποφάσιζε για την ζωή και τον θάνατο να γίνει και σύμβολο αντίστασης και μάρτυρας». Στην κατηγορία ότι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ κρατούσε το επίμαχο πανό απάντησε ότι «η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ δεν κράτησε το επίμαχο πανό, συμμετείχε σε διαδηλώσεις. Το πανό που κράταγε ήταν να ισχύσουν οι κανόνες του κράτους δικαίου».

Θα καταργήσουμε τον νόμο Κεραμέως

«Η απάντηση είναι “ναι”, θα τον καταργήσουμε», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας για το νόμο Κεραμέως, στο ερώτημα τι θα πράξει εφόσον αναλάβει ξανά τη διακυβέρνηση. Είπε ότι η μια πτυχή του νόμου είναι η αστυνομία στα πανεπιστήμια και η άλλη «αφορά τη μείωση των εισακτέων κατά περίπου 25000 φοιτητές για να αυξηθεί η πελατεία στα κολλέγια». Ο κ. Τσίπρας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα επαναφέρει τον αριθμό των εισακτέων εκεί που ήταν, αναβαθμίζοντας με αύξηση της χρηματοδότησης τα πανεπιστημιακά ιδρύματα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και ταυτόχρονα θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός σώματος φύλαξης των πανεπιστημίων που θα υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας με αρμοδιότητα αποκλειστική στους πρυτάνεις οι οποίοι έχουν το αυτοδιοίκητο». Σημείωσε ότι το μείζον πρόβλημα είναι η υποχρηματοδότηση και η έλλειψη καθηγητών και πως το πρόβλημα της βίας, που «είναι υπαρκτό», μπορεί να αντιμετωπιστεί με ειδικό σώμα φύλαξης με ανθρώπους εκπαιδευμένους «και όχι να βάλουμε “πυριτιδαποθήκες” εκεί που συχνά υπάρχουν “εμπρησμοί”».

Ο κ. Γεωργιάδης πρέπει να δώσει εξηγήσεις

«Ζήτησα να δώσει εξηγήσεις ο κ. Γεωργιάδης. Το βασικό είναι ότι ο κόσμος χάνεται και η κυβέρνηση και οι υπουργοί της δείχνουν να βρίσκονται σε άλλο κόσμο, κάνουν γλέντια και βαφτίσια κι αυτό δεν συγχωρείται», είπε σχετικά με τον 'Αδωνι Γεωργιάδη και το ζήτημα της βάφτισης. «Όλοι κατανοούμε», σχολίασε, «ότι την πρόσβαση σε κατ' εξαίρεση άδεια για τέλεση μυστηρίου δεν την έχουμε εσείς κι εγώ, την είχε όμως ο υπουργός. Τη δυνατότητα να βρίσκεται κανείς στην Ικαρία και να κάνει γλέντι με τσαμπούνες δεν την είχα εγώ κι εσείς...». Στον αντίποδα σημείωσε ότι η εστίαση είναι 4 μήνες κλειστή και πως «το πρόβλημα είναι ότι κλείνουμε το ακορντεόν όταν δεν χρειάζεται και το ανοίγουμε όταν δεν πρέπει, το κρίσιμο ζήτημα τώρα είναι να δούμε με ποιο μοντέλο θα πάμε. Αυτό απέτυχε».

Για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Ως προς το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι μια ανοησία όταν έχεις 7% εμβολιασμένους αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη». Στην επισήμανση ότι τώρα «μπήκε και το αρνητικό τεστ», ο κ. Τσίπρας είπε πως «αυτό δεν είναι ανοησία, αυτό είναι σοβαρό», «...στην πραγματικότητα θα είναι αυτό που ζητούσαμε εμείς από πέρυσι το καλοκαίρι»

Ανέφερε, ειδικότερα ως προς αυτό, πως «όταν ο πρωθυπουργός με διθυράμβους μας έλεγε ότι τελειώσαμε με τον κορονοϊό και άνοιγε τον τουρισμό χωρίς μέτρα, χωρίς ενιαία υγειονομικά πρωτόκολλα και εμείς του λέγαμε: ‘ζήτα από όλες τις πύλες εισόδου αρνητικό τεστ έστω 72 ωρών', τώρα έρχεται η Κομισιόν και λέει ότι για όσους έχουν εμβολιαστεί θα υπάρχει απόδειξη ότι έχουν εμβολιαστεί και αρνητικό τεστ για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί».

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι δεν πρέπει να γίνουν τα «μεγάλα λάθη» που έγιναν πέρυσι στο άνοιγμα του τουρισμού, ότι θα πρέπει να προσανατολιστεί η κυβέρνηση και σε πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού που θα δώσει τη δυνατότητα στα μεγάλα ξενοδοχεία να ανοίξουν, καθώς και να γίνουν εμβολιασμοί στο προσωπικό. «Να δούμε ένα σχέδιο που θα έχει αρχή μέση και τέλος, ώστε η ατμομηχανή της οικονομίας να μπορεί τουλάχιστον να αντέξει» τόνισε.