Κοινωνία

Δολοφονία Κουμανταρέα: Ένοχοι και στο Εφετείο οι κατηγορούμενοι

Αυλαία στη δίκη για τη δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα.

Αυλαία πέφτει σήμερα στη δίκη για τη δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα.



Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο έκρινε ενόχους τους δύο κατηγορούμενους όπως και πρωτόδικα. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν μετατροπή του κατηγορητηρίου και απορρίφθηκε. Επίσης ζήτησαν ελαφρυντικά για το οποία η εισαγγελέας ζήτησε απόρριψη και το δικαστήριο θα αποφασίσει εντός της ημέρας, ενώ σήμερα αναμένεται και η απόφαση για τις ποινές.

Ο συγγραφέας Μένης Κουμανταρέας δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 μέσα στο σπίτι του στην Κυψέλη.

Οι δυο κατηγορούμενοι ρουμανικής καταγωγής σε πρώτο βαθμό είχαν καταδικασθεί σε ισόβια κάθειρξη.

Επιπλέον, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έχει επιβάλλει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών στο καθένα από τους κατηγορούμενους για το αδίκημα της απόπειρας ληστείας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ο ένας σχετιζόταν από δεκαετίας με το θύμα, σκότωσαν τον συγγραφέα όταν εκείνος αρνήθηκε να τους δώσει χρήματα που του ζήτησαν.