Κοινωνία

Σύλληψη για τους πυροβολισμούς μέσα από ταξί

Εξιχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός άνδρα που έγινε στις 26 Φεβρουαρίου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας πραγματοποίησαν επιχείρηση και πέρασαν χειροπέδες σε μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο αρχηγός ο οποίος με έναν συνεργό που αναζητείται είχαν πυροβολήσει μέσα από ένα ταξί έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής στον Άγιο Παντελεήμονα. Συνέχισαν τη διαδρομή και όταν έφτασαν έξω από το σταθμό Λαρίσης το όχημα ακινητοποιήθηκε και έφυγαν με τα πόδια για να μη συλληφθούν αφήνοντας πίσω τα πιστόλια που χρησιμοποίησαν.

Στις 20 Μάρτιου είχε σημειωθεί καταδίωξη στην Κυψέλη όπου ο 38χρονος Αρχηγός κατάφερε να διαφύγει από τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και μέσα βρέθηκε ένα Καλασνικόφ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τις συλλήψεις των μελών του κυκλώματος ένας εκ των συλληφθέντων στην προσπάθειά του να διαφύγει έπεσε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε και τραυμάτισε έναν αστυνομικό.

Όλα τα μέλη του κυκλώματος έχουν απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις