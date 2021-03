Κοινωνία

Λιοσίων: Όχημα έπεσε σε πεζούς μετά από καταδίωξη της ΕΛΑΣ (εικόνες)

Τροχαίο με τραυματίες έπειτα από καταδίωξη στην οδό Λιοσίων. Η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί.

Τέσσερις είναι οι τραυματίες από το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε κλεμμένο αυτοκίνητο κατά την διάρκεια καταδίωξης στην οδό Λιοσίων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία μέχρι στιγμής, πρόκειται για δύο οδηγούς μοτοσικλέτας, πάνω στις οποίες έπεσε το κλεμμένο αυτοκίνητο πριν ακινητοποιηθεί και μία γυναίκα η οποία επέβαινε σε λεωφορείο, που φρενάρισε απότομα για να αποφύγει την σύγκρουση, ενώ ο τέταρτος τραυματίας είναι ο οδηγός του κλεμμένου αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη.

Και οι τέσσερις, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Στο σημείο του ατυχήματος παραμένει κλειστή οδός Λιοσίων, ενώ για τον συμβάν διενεργείται προανάκριση από την αστυνομία.