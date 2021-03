Κοινωνία

Καταδίωξη στην Λιοσίων: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Κλεμμένο ΙΧ ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πανω σε πολίτες. Τι λέει για το περιστατικό η Αστυνομία.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στην οδό Λιοσίων, ύστερα από αστυνομική καταδίωξη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι.

'Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, "σήμερα και περί ώρα 13:08 πολίτης ενημέρωσε την Αστυνομία ότι, μέσω συστήματος GPS, εντόπισε όχημα ιδιοκτησίας του, που είχε κλαπεί από την οδό Οδυσσέα Ελύτη στα Άνω Λιόσια, να κινείται στην οδό Λιοσίων.

Στο σημείο, με εντολή του Κέντρου Άμεσης Δράσης, μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν το όχημα, πλην όμως στη θέα τους ο οδηγός, για να αποφύγει τη σύλληψη, ανέπτυξε ταχύτητα με κατεύθυνση τις Τρεις Γέφυρες.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει ο οδηγός του κλεμμένου οχήματος συγκρούσθηκε με 2 μοτοσυκλέτες.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι οδηγοί των μοτοσυκλετών (άνδρας και γυναίκα).

Τραυματίστηκε επίσης ελαφρά και επιβάτιδα λεωφορείου, το οποίο ακινητοποιήθηκε απότομα για να μην συγκρουσθεί με το κλεμμένο αυτοκίνητο.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο δράστης συνελήφθη.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

Ενημερώθηκε σχετικά η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για τις δικές της ενέργειες".