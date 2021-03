Πολιτισμός

Πέθανε ο Βαγγέλης Παππάς

Θλίψη στον καλλιτεχνική χώρο για τον θάνατο του Βαγέλλη Παππά. Η επιθυμία της οικογένειάς του.

Έφυγε από τη ζωή ο καταξιωμένος χορευτής Βαγγέλης Παππάς. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Κώστας Παππάς μέσα από το προσωπικό του προφίλ στο facebook, ζητώντας από τον κόσμο αντί για στεφάνια να κάνει δωρεά στο Make A Wish.

Ο Βαγγέλης Παππάς ήταν ένας από τους πρώτους Έλληνες χορευτές, οι οποίοι με την εργατικότητα και το ταλέντο τους ανέδειξαν τη δουλειά διάσημων χορογράφων. Ο Καστρινός, ο Φλερύ, ο Σειληνός, ο Μεταξόπουλος ήταν μερικά από τα μεγάλα ονόματα, με τα οποία συνεργάστηκε σε θρυλικές παραστάσεις, αλλά και στις πρώτες ψυχαγωγικές εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης.

Σε συνέντευξή του στην Espresso, πριν από τρία χρόνια είχε αποκαλύψει τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο: «Από το 2012 μάχομαι τον καρκίνο. Όλοι είμαστε φθαρτοί και έχουμε ημερομηνία λήξης, αλλά δεν πρέπει να καταθέτουμε τα όπλα. Οι άνθρωποι που δίνουν μάχη με τον καρκίνο δεν επιζητούν τον οίκτο κανενός. Δεν είναι αξιολύπητα πλάσματα. Μαχητές είναι και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίζει η κοινωνία».

