Υγεία - Περιβάλλον

Ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου εμβολιάζονται κατά προτεραιότητα. Δείτε αναλυτικά.

Σήμερα, 19 Μαρτίου, ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό covid-19 των ατόμων με υποκείμενα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου- ομάδα Α-. Θα ακολουθήσει το άνοιγμα της πλατφόρμας για τα άτομα ηλικίας 70-74 ετών στις 26 Μαρτίου, και αρχές Απριλίου θα ακολουθήσει το άνοιγμα της πλατφόρμας για να μπορούν να κλείσουν ραντεβού τα άτομα της επόμενης ηλικιακής ομάδας, 65-69 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι τώρα εμβολιάζονται οι πολίτες από 60 έως και 64 ετών, πολίτες άνω των 75 ετών και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

Οι πολίτες που ανήκουν στην ομάδα Α είναι περίπου 250.000 και η ένταξη τους στην κατηγορία αυτή έγινε από την ΗΔΙΚΑ, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών που έθεσε τα κριτήρια, δηλαδή διάγνωση με βάση την κωδικοποίηση ICD-10, την φαρμακευτική αγωγή, αλλά είναι και την ημερομηνία διάγνωσης της νόσου.

Προτεραιοποίηση των ασθενών που πάσχουν από νοσήματα υψηλού κινδύνου

Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων, άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου.

Δεύτερη ομάδα είναι η νεφρική ανεπάρκεια, υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση.

Τρίτη ομάδα τα άτομα που νοσούν με κυστική ίνωση.

Μια τέταρτη κατηγορία είναι ο καρκίνος υπό αγωγή. Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία. Αιματολογικός καρκίνος την τελευταία πενταετία.

Στους καρκίνους υπάρχουν και κάποιοι χρονικοί προσδιορισμοί. Δηλαδή, άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο από 1/1/2019, ενώ για τον αιματολογικό καρκίνο περιλαμβάνονται άτομα που έχουν διαγνωσθεί με αιματολογικό καρκίνο από 1/1/2016.

Ακολουθούν σοβαρά χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού. Χρόνιο-αναπνευστικό νόσημα για το οποίο γίνεται χρήση οξυγόνου κατ' οίκον βάσει πιστοποίησης από τον ασφαλιστικό φορέα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με FEV1 μικρότερο του 30%, μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου. Επίσης, η διάμεση πνευμονοπάθεια.

Ακολουθεί η σοβαρή καρδιακή νόσος. Περιλαμβάνει άτομα με διάγνωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου από 1/12/2020, καρδιακή ανεπάρκεια με κλάσμα εξώθησης μικρότερο του 40%, μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι μυοκαρδιοπάθειες, οι συγγενείς καρδιοπάθειες, βαλβιδική νόσος, όπως και η πνευμονική υπέρταση. Σοβαρή ηπατική νόσος, όπως ηπατική ανεπάρκεια με πυλαία υπέρταση, κίρρωση ήπατος με πυλαία υπέρταση.

Άτομα σε ανοσοκαταστολή. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αυτοφλεγμονώδεις και αυτοάνοσες παθήσεις ή άλλες νόσους υπό ανοσοκαταστολή ή ανοσοτροποποιητική αγωγή μέτριου ή υψηλού κινδύνου. Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες, όπως και άτομα με HIV, με CD4 κάτω των 200. Εδώ ο εντοπισμός γίνεται κυρίως και με τον κωδικό νοσήματος, αλλά και τον κωδικό ATC των φαρμάκων. Είναι, μία μεγάλη κατηγορία που περιλαμβάνει νοσήματα από σχεδόν όλα τα συστήματα: πεπτικό, μυοσκελετικό, δέρμα.

Στα άλλα νοσήματα συμπεριλαμβάνεται το σύνδρομο Down, όπως και άλλες ειδικές καταστάσεις μετά από αίτηση του θεράποντος γιατρού.

Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις που η διάγνωση είναι πολύ πρόσφατη, τότε ο γιατρός με το που προβεί σε καταχώρηση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η ΗΔΙΚΑ θα αντλεί τα στοιχεία αυτά σε εβδομαδιαία βάση έτσι ώστε ο δικαιούχος να μπορεί να εμβολιαστεί.

Στις περιπτώσεις που κάποιος πάσχει από συγκεκριμένα νοσήματα τα οποία εντάσσονται στην ομάδα Α, αλλά είναι εκτός συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, παραδείγματος χάρη αν και η διάγνωση και η θεραπεία έγιναν στο εξωτερικό, τότε ο θεράπων ιατρός συμπληρώνοντας αίτηση στο emvolio.gov.gr για το συγκεκριμένο ασθενή με τη διάγνωση και τη φαρμακευτική αγωγή, θα μπορεί να καταστεί δικαιούχος.

Επίσης, για τις πολύ εξειδικευμένες και σπάνιες παθήσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν στην απόφαση της Επιτροπής, θα υπάρχει δυνατότητα ο θεράπων ιατρός συμπληρώνοντας αίτηση με την κωδικοποίηση της νόσου και τη φαρμακευτική αγωγή, να εξετάζεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Η διαδικασία των αιτήσεων θα ανοίξει σε ένα δεκαήμερο μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας προς το τέλος του μήνα.