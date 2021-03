Τεχνολογία - Επιστήμη

Δίας: άνεμος με ταχύτητα τριπλάσια από τον ισχυρότερο κυκλώνα στην Γη (εικόνες)

"Ζαλίζουν" τα δεδομένα που κατέγραψαν οι επιστήμονες, με τετραψήφια ταχύτητα ανέμων.

Μία διεθνής ομάδα αστρονόμων ανακάλυψε για πρώτη φορά στη μέση ατμόσφαιρα του Δία, κοντά στους πόλους του, ανέμους έως 1.450 χιλιομέτρων την ώρα, ταχύτητα η οποία είναι υπερδιπλάσια από τη μέγιστη ταχύτητα των ανέμων που έχουν παρατηρηθεί στη Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα του πλανήτη και τουλάχιστον τριπλάσια σε σχέση με τις μέγιστες ταχύτητες που έχουν μετρηθεί στους ισχυρότερους κυκλώνες στη Γη.

Οι επιστήμονες, με επικεφαλής τον Γάλλο δρα Τιμπό Καβαλιέ του Εργαστηρίου Αστροφυσικής του Μπορντό, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Αστρονομίας και Αστροφυσικής «Astronomy & Astrophysics», έκαναν την ανακάλυψη με τη βοήθεια του τηλεσκοπίου ALMA του Νοτίου Ευρωπαϊκού Αστεροσκοπείου (ESO) στη Χιλή.

Ο Δίας είναι διάσημος για τα πολύχρωμα στροβιλιζόμενα νέφη μετακινούμενων αερίων, μέσω των οποίων οι αστρονόμοι καταγράφουν τους ανέμους στη χαμηλότερη ατμόσφαιρά του. Επίσης, έχουν διαπιστώσει την παρουσία ανέμων στην ανώτερη ατμόσφαιρά του, αλλά είναι η πρώτη φορά που κάνουν κάτι ανάλογο με τα μεσαία ατμοσφαιρικά στρώματα της στρατόσφαιρας, όπου δεν υπάρχουν σύννεφα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στη στρατόσφαιρα του Δία σχηματίζονται ισχυρά αέρια ρεύματα, που συμπεριφέρονται ως μία γιγάντια δίνη με διάμετρο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τη Γη και με ύψος περίπου 900 χιλιομέτρων. Εκτός από τους στρατοσφαιρικούς πολικούς ανέμους, επιβεβαιώθηκε, επίσης, η ύπαρξη ισχυρών στρατοσφαιρικών ανέμων γύρω από τον ισημερινό του Δία, με μέση ταχύτητα περίπου 600 χιλιομέτρων την ώρα.

Πιο αναλυτικές παρατηρήσεις της ατμόσφαιρας του Δία θα γίνουν από το υπό κατασκευή Υπερβολικά Μεγάλο Τηλεσκόπιο (ELT) του ESO, που θα λειτουργήσει μέσα στην τρέχουσα δεκαετία.

Πηγή: ΑΠΕ - aanda.org