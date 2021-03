Οικονομία

Ποιος είναι ο πιό σημαντικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ

Ποια ειναι η χώρα με τις μεγαλύτερες εισαγωγές - εξαγωγές αγαθών απο και προς τα κράτη-μέλη της Ένωσης.

Η Κίνα διατήρησε τη θέση της, ως ο πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δημοσιεύτηκαν χθες.

Τον πρώτο μήνα του 2021, η ΕΕ εξήγαγε αγαθά οικονομικής αξίας 16,1 δισεκατομμυρίων ευρώ (περίπου 19,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων) στην Κίνα, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 6,6%, ενώ οι εισαγωγές από την Κίνα μειώθηκαν κατά 3,8% στα 33,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από τον Ιούλιο του 2020, η Κίνα είναι ο πιο σημαντικός εμπορικός συνεργάτης της ΕΕ, μία θέση την οποία είχαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Eurostat.

Αγαθά συνολικής οικονομικής αξίας 28,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εξήχθησαν από την ΕΕ στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, με ετήσια μείωση 9,6%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα της προηγούμενης χρονιάς. Οι εισαγωγές προϊόντων από τις ΗΠΑ στην ΕΕ κατέγραψαν ετήσια μείωση 26,3%, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Η Βρετανία, πρώην μέλος-κράτος της ΕΕ κατέγραψε σημαντική μείωση στο εμπόριο της με την ΕΕ, τον Ιανουάριο, μετά την επίσημη αποχώρησή της από την ΕΕ και από μία μεταβατική περίοδο, καθώς το διμερές εμπόριο υπάγεται πλέον σε δασμούς.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές και εισαγωγές προς και από τη Βρετανία τον Ιανουάριο, μειώθηκαν κατά 27,4% και 59,5%.