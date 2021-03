Αθλητικά

“Ζαλίζει” το μεροκάματο του Νεϊμάρ!

Δείτε τα "αστρονομικά" ημερομίσθια που παίρνουν οι πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές στην Γαλλία.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και φυσικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Στα περισσότερα πρωταθλήματα της υφηλίου, οι σύλλογοι και οι ποδοσφαιριστές, συμφώνησαν για περικοπή απολαβών, ενώ στην Γαλλία η οικονομική ζημία είναι μεγαλύτερη, δεδομένου ότι «χάλασε» η συμφωνία με την εταιρεία Mediapro για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Παρ΄ όλα αυτά, η «αφρόκρεμα» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που αγωνίζεται στο σαμπιονά, εξακολουθεί να εισπράττει πολλά χρήματα, όπως προκύπτει από την δημοσιοποίηση των συμβολαίων που έχουν οι παίκτες με τις ομάδες της Ligue 1.

Η κυριαρχία της Παρί Σεν Ζερμέν, τόσο σε αγωνιστικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο, φέρνει τους παίκτες των πρωταθλητών στις πρώτες θέσεις του συγκεκριμένου πίνακα, με τον Νεϊμάρ να εισπράττει (σ.σ. μεικτά) μηνιαίως 3,06 εκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθεί ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος κάθε μήνα βλέπει τον τραπεζικό του λογαριασμό να αυξάνεται κατά 2,098 εκ. ευρώ, ενώ ο Μαρκίνιος και ο Μάρκο Βεράτι, έχουν μηνιαίες απολαβές, ύψους 1,2 εκ. ευρώ. Ο Ανχελ Ντι Μαρία γίνεται πλουσιότερος κατά 1,1 εκ. ευρώ ανά μήνα, ενώ ο πρώτος παίκτης που δεν ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν και βρίσκεται στην πρώτη 20άδα, είναι ο Γουϊσάμ Μπεν Γεντέρ της Μονακό, ο οποίος αμείβεται με 650.000 ευρώ μηνιαίως και καταλαμβάνει την 12η θέση.