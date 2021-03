Κοινωνία

Τροχαίο στην Βουλή: “ναι” από την Τροχαία για φανάρι στην πλαϊνή είσοδο

Τι είπε ο Πρόεδρος της Βουλής για την απαγόρευση αριστερής στροφής, αλλά και για το βίντεο ντοκουμέντο απο το τροχάιο με τον Ιάσονα.

Την απαγόρευση της αριστερής στροφής και τη θετική εισήγηση της Τροχαίας για την τοποθέτηση φαναριού για την είσοδο των οχημάτων στη Βουλή ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής σε συνομιλία του με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Όπως είπε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, στις 18 Μαρτίου η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έστειλε έγγραφο στην Περιφέρεια Αττικής για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πρόταση για προσθήκη αριστερόστροφων σηματοδοτών στη Β. Σοφίας με παράλληλη διαμόρφωση τμήματος της αριστερής λωρίδας προκειμένου να διευκολύνονται τα οχήματα που θέλουν να στρίψουν αριστερά με δημιουργία νησίδας.

Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει θετική εισήγηση και γι’ αυτό από σήμερα σταμάτησε να επιτρέπεται η είσοδος από το αντίθετο ρεύμα της Β. Σοφίας, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής.

Ο Κ.Τασούλας αναφέρθηκε και στη διαρροή του βίντεο, το οποίο προέρχεται από τις κάμερες ασφαλείας της Βουλής, σημειώνοντας πως πρόκειται για προανακριτικό υλικό το οποίο έχει ήδη παραδοθεί από την πρώτη μέρα στην προανάκριση.