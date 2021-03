Πολιτική

Ακύρωση της επίσκεψης Μακρόν στην Αθήνα

Για ποιο λόγο ο Γάλλος Πρόεδρος ακύρωσε την επίσκεψή του στην χώρα μας για την 25η Μαρτίου.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ακύρωσε την επίσκεψη στην Αθήνα, που είχε προγραμματιστεί με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ακύρωση της επίσκεψής του στην χώρας οφείλεται στην επιδείνωση της κατάστασης με τον κορονοϊό στη Γαλλία και την επιβολή αυστηρού lockdown για έναν μήνα στο Παρίσι και άλλες 16 περιοχές.

Την απόφαση της κυβέρνησης για την εκ νέου καραντίνα δημοσιοποίησε ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ.

«Νέα μαζικά μέτρα αναχαίτισης της επιδημίας θα εφαρμοστούν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και για 4 εβδομάδες» σε 16 διαμερίσματα, μεταξύ αυτών στο Παρίσι και την ευρύτερη περιοχή του, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Ζαν Καστέξ, την ώρα που η Γαλλία πλησιάζει το όριο των 100.000 νεκρών από την Covid και η «πρόοδος της επιδημίας επιταχύνεται».

Εξήγησε, εντούτοις, ότι τα σχολεία θα παραμείνουν ανοικτά, όπως και τα καταστήματα πώλησης «ειδών πρώτης ανάγκης», μεταξύ αυτών και τα βιβλιοπωλεία. «Σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός της οικίας, κυρίως για να πάρει κανείς αέρα, να βγει για έναν περίπατο, να αθληθεί, θα γίνονται υπό συγκεκριμένο πλαίσιο, όμως βάσει λιγότερο αυστηρών κανόνων σε σύγκριση με τον περασμένη Μάρτιο και Νοέμβριο», κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων καραντινών στη Γαλλία, υπογράμμισε.

Όμως, οι μετακινήσεις εκτός των περιφερειών θα απαγορεύονται. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα ξεκινά στις 20.00 το βράδυ τοπική ώρα. «Είναι ένας τρίτος δρόμος που ακολουθούμε, ένας δρόμος που θα επιτρέψει να φρενάρουμε (την επιδημία) χωρίς να μείνουμε κλεισμένοι», τόνισε, περιγράφοντας τα μέτρα ως «απαραίτητα», «ισορροπημένα» και «τοποκεντρικά».

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι «η ακύρωση της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για τον εορτασμό των 200 ετών από την Εθνεγερσία συνιστά ράπισμα για την κυβέρνηση. Μετά την ηχηρή άρνηση του προέδρου Πούτιν αλλά και του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ήρθε και η άρνηση Μακρόν να αποδείξει δυστυχώς ότι η κυβέρνηση όχι μόνον δεν διαθέτει ουδεμία βαρύτητα διεθνώς, αλλά εκθέτει συνεχώς την πατρίδα μας. Ειδικά σε αυτή την κορυφαία για το έθνος στιγμή».