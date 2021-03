Κοινωνία

Δημήτρης Άνθης: Αλλαγή “πορείας” στη δικαστική διερεύνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι άλλαξε στην καταγγελλόμενη υπόθεση βιασμού.

Ανατροπή στη δικαστική διερεύνηση του καταγγελλόμενου βιασμού του 38χρονου, Δημήτρη Άνθη από 37χρονο ηθοποιό.

Η ανάκριση, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα του βιασμού σε βάρος του ηθοποιού Ν. Σ., περατώθηκε με τη διαδικασία της “τυπικής κλήσης”, όπως είναι ο νομικός όρος, χωρίς δηλαδή να κληθεί ο κατηγορούμενος σε απολογία.

Κι αυτό επειδή ο 38χρoνος, σύμφωνα με πληροφορίες, άλλαξε όσα είχε ισχυριστεί αρχικά, στην κατάθεση του ενώπιον της ανακρίτριας, σχετικά με τη χρονολογία που έλαβε χώρα ο βιασμός του, τοποθετώντας τον χρονικά στο 2005 και όχι στο 2006 όπως ανέφερε η μήνυση του.

Ωστόσο, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η καταγγελλόμενη αξιόποινη πράξη δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά καθώς από το 2005 μέχρι και σήμερα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των 15 ετών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το αδίκημα του βιασμού να έχει πλέον παραγραφεί. Η υπόθεση πλέον περνάει στα χέρια των δικαστών του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο αναμένεται με βούλευμά του να επικυρώσει την αρχειοθέτηση της δικογραφίας.

Σε θρίλερ εξελίσσεται, εν τω μεταξύ, η εξαφάνιση, στις 8 Μαρτίου από την περιοχή του Πλίμουθ, στην Αγγλία, του Ευστάθιου Άνθη, 33 ετών, αδερφού του ηθοποιού. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε, ήδη, missing alert.