Life

“Your Face Sounds Familiar - All Star”: οι μεταμορφώσεις της Κυριακής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μοναδικές εμφανίσεις και εκπληκτικές ερμηνείες, θα μαγνητίσουν το ενδιαφέρουν των τηλεθεατών του ΑΝΤ1.

Το «Your Face Sounds Familiar – All Star» έρχεται την Κυριακή 21 Μαρτίου στις 21:00, για να μας χαρίσει αξέχαστες στιγμές και ιδιαίτερες εμφανίσεις! Η μοναδική Μαρία Μπεκατώρου υποδέχεται τους αγαπημένους της κριτές, τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Μιχάλη Ρέππα, την Κατερίνα Παπουτσάκη και τον Κωστή Μαραβέγια, αλλά και τους all star καλλιτέχνες του απόλυτου σόου μεταμφιέσεων.

Το buzzer πήρε «ρεπό» αυτή την εβδομάδα και το «Your Face Sounds Familiar-All Star» «άκουσε» την επιθυμία του κοινού να ενσαρκώσουν οι διαγωνιζόμενοι έναν παλιό και αγαπημένο τους χαρακτήρα, αυτή τη φορά όμως με διαφορετικό τραγούδι!

Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής, 21 Μαρτίου, θα είναι:

Θανάσης Αλευράς – Στέλλα Κονιτοπούλου

– Στέλλα Κονιτοπούλου Κρατερός Κατσούλης – Διονύσης Σαββόπουλος

– Διονύσης Σαββόπουλος Λευτέρης Ελευθερίου – Σάκης Ρουβάς

– Σάκης Ρουβάς Ησαΐας Ματιάμπα – Στέλιος Καζαντζίδης

– Στέλιος Καζαντζίδης Ίαν Στρατής – Freddie Mercury (Queen)

– Freddie Mercury (Queen) Μπέττυ Μαγγίρα – Cher

– Cher Ματθίλδη Μαγγίρα – Ρένα Βλαχοπούλου

– Ρένα Βλαχοπούλου Κατερίνα Στικούδη – Δήμητρα Γαλάνη

– Δήμητρα Γαλάνη Τάνια Μπρεάζου – Τζένη Βάνου

Όπως πάντα, έτσι και φέτος στο «Your Face Sounds Familiar-All Star» έχει φιλανθρωπικό σκοπό, και ο νικητής κάθε επεισοδίου προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.

Δηλώσεις συμμετοχήs, μέσω zoom, στο «Your Face Sounds Familiar - All Star» στο yfsf@antenna.gr.

#Yfsf_Ant1

Facebook: Ant1 Your Face Sounds Familiar

Twitter: yfsf_ant1

Instagram: yfsf_ant1

«Your Face Sounds Familiar - All Star». Κάθε Κυριακή στις 21:00 στον ANT1!

Gallery