Κοινωνία

Πατούλης για τροχαίο στη Βουλή: πρώτη φορά υποβάλλεται αίτημα για φανάρι

Στην Περιφέρεια Αττικής και το Υπ. Υποδομών έγγραφο της Τροχαίας, για τοποθέτηση αριστερόστροφου σηματοδότη στη Β. Σοφίας, στο ύψος της Βουλής.

Η Τροχαία Αττικής με κατεπείγον έγγραφο που απέστειλε στην Περιφέρεια Αττικής και στο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, εισηγείται την εγκατάσταση αριστερόστροφου φωτεινού σηματοδότη στο κατερχόμενο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, με παράλληλη διαμόρφωση τμήματος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, προκειμένου αυτή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τα οχήματα, τα οποία προτίθεται να στρίψουν αριστερά προς την είσοδο της Βουλής.

Το σχετικό έγγραφο εστάλη από την Τροχαία Αττικής την Πέμπτη 18 Μαρτίου, στη Διεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στην αρμόδια Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών. Κατόπιν του σχετικού αιτήματος, με εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, η Περιφέρεια Αττικής, αφού εξετάσει ενδελεχώς την εισήγηση της Τροχαίας Αττικής, θα διενεργήσει σχετική αυτοψία. Ακολούθως θα συνταχθούν κυκλοφοριακή μελέτη αλλά και μελέτη φωτεινής σηματοδότησης οι οποίες, κατόπιν σχετικής έγκρισης, θα δοθούν προς υλοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με αφορμή την αποστολή του αιτήματος από την Τροχαία ο κ. Πατούλης σημειώνει σχετικά: «Επί διοικήσεώς μας, πρώτη φορά μας υποβάλλεται σχετικό αίτημα από την Τροχαία Αττικής. Είμαστε πρόθυμοι να συνδράμουμε στην καλύτερη προάσπιση της οδικής ασφάλειας, όπου κρίνεται αναγκαίο».

Επισημαίνεται πως το 2012, ανάλογο αίτημα είχε υποβληθεί από τη Βουλή προς την τότε αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών, ωστόσο απορρίφθηκε από το Υπουργείο, καθώς δεν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη της Τροχαίας. Η σχετική απόφαση είχε κοινοποιηθεί και στην Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να είναι ενήμερη.