Αθλητικά

Η ΑΕΚ “έδεσε” τον Μάνταλο

Με αρχηγό τον Πέτρο Μάνταλο θα μπει η Ένωση στην "Αγια Σοφιά".

ΑΕΚ και Πέτρος Μάνταλος είναι αποφασισμένοι να πορευτούν μαζί έως τη "δύση" της καριέρας του διεθνή μέσου.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήλθαν σε καταρχήν συμφωνία με τον αρχηγό της ομάδας για διετή επέκταση της συνεργασίας τους η οποία ολοκληρωνόταν το 2022. Έτσι, ο 30χρονος μέσος θα υπογράψει νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2024, κάτι που θα γίνει στις αρχές Απριλίου, μετά την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.

Ο Μάνταλος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2014 από την Ξανθη, όταν η ΑΕΚ αγωνιζόταν ακόμα στο πρωτάθλημα Β΄ εθνικής. Έζησε όλη την πορεία μέχρι την κορυφή, την κατάκτηση του κυπέλλου (2016), του πρωταθλήματος (2018), της επιστροφής στους ομίλους του Champions League (2018). Μια πορεία που σημαδεύτηκε και από δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς στο γόνατο, το Μάρτιο του 2015 κι τον Οκτώβριο του 2017.

* Παρών για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα δηλώνει ο Χρήστος Αλμπάνης. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός έβγαλε χωρίς προβλήματα τη σημερινή προπόνηση και τέθηκε στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ για την αναμέτρηση της Κυριακής (19:00) στην πρεμιέρα των play off.