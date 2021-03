Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Η διπλή υγειονομική μάχη της Ελλάδας

«Θεμέλιο της ευημερίας, η Υγεία», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στον αγώνα κατά της πανδημίας.

Η Ελλάδα δίνει μια μάχη διπλή, μέσα στις υγειονομικές δομές της. Από τη μία η ιατρονοσηλευτική φροντίδα και από την άλλη οι εμβολιασμοί, επισημαίνει σε άρθρο του ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, στην εφημερίδα “Παραπολιτικά”.

«Και τα δύο εξελίσσονται στο ίδιο «τερέν»: Στα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, τα εμβολιαστικά κέντρα.

Και με τους ίδιους πρωταγωνιστές: Γιατροί, νοσηλευτές, τραπεζοκόμοι, καθαρίστριες, διασώστες του ΕΚΑΒ, είναι δίπλα στον κάθε πολίτη, με αγάπη, αυταπάρνηση και επαγγελματισμό», συνεχίζει ο κ. Κικίλιας και προσθέτει πως το Υπουργείο Υγείας, μετά από 10 χρόνια σκληρών περιοριστικών πολιτικών, «έχει κερδίσει για πρώτη φορά την εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, όπως αποτυπώνουν όλες οι έρευνες κατά τη διάρκεια της πανδημίας».

Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο είχε χρόνιες δομικές αδυναμίες και ορατές παθογένειες, που «έχασε» δέκα χρόνια πιθανής μετεξέλιξης και αναβάθμισης λόγω της σφοδρής οικονομικής κρίσης και που συγκρινόμενο με τα ευρωπαϊκά υστερούσε δραματικά, τονίζει και καταλήγει πως «Αυτό το σύστημα, στη διαχείριση της κρίσης διέψευσε κάθε πρόβλεψη!».

Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν αν δεν υπήρχε ο μεγαλειώδης παράγοντας, η καρδιά του ΕΣΥ: το προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, οι άνθρωποι του, επισημαίνει γράφοντας ότι «Αυτό το ανθρώπινο δυναμικό έχτισε το “τείχος” προστασίας της Ελλάδας από την αρχή της πανδημίας, έτσι ώστε να μην αλωθεί η χώρα από τον κορονοϊό.

Αυτοί οι άνθρωποι, που ένα χρόνο στέκονται όρθιοι και κρατούν την Ελλάδα στις πλάτες τους. Η Ελλάδα εξακολουθεί να μάχεται, δεν παραδόθηκε, δεν ηττήθηκε. Και αυτό το κατόρθωσαν το Κράτος και οι λειτουργοί του, που επέδειξαν αξιοζήλευτη ευελιξία και προσαρμοστικότητα».

Ο αναστοχασμός της χρονιάς που πέρασε μας οδηγεί να αναθεωρήσουμε πολλά καταλήγει ο Υπουργός Υγείας στο άρθρο του, προσθέτοντας: «Φάνηκε καθαρά ότι ακόμα και στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, θεμέλιο της ευημερίας παραμένει η υγεία. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχει οικονομία».