Άκαρπη η συνάντηση Κικίλια με τους Ιατρικούς Συλλόγους

Ένα βήμα πριν από την "επιστράτευση" ιδιωτών γιατρών, μετά το "έμφραγμα" στο ΕΣΥ.

Xωρίς συμφωνία έληξε η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιούνταν από τις 11 το πρωί μεταξύ του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια και του προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιου Εξαδάκτυλου, παρουσία όλων των προέδρων των ιατρικών συλλόγων της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός δεν πήρε τις επιθυμητές απαντήσεις στην έκκλησή του για την ενίσχυση του ΕΣΥ, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των διασωληνωμένων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θεωρείται πολύ πιθανή η απόφαση για "επιστράτευση" ιδιωτών γιατρών, λόγω της έκτακτης κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα νοσοκομεία της χώρας και ιδίως της Αττικής.

Υπενθυμίζεται πως χθες το απόγευμα έληξε η διορία του 48ωρου που είχε δώσει ο Βασίλης Κικίλιας στους ιδιώτες γιατρούς να δηλώσουν συμμετοχή συντασσόμενοι στο πλευρό των συναδέλφων τους στο ΕΣΥ.

Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας μόλις 60 γιατροί είχαν ανταποκριθεί, δηλαδή πολύ λιγότεροι από τον αριθμό των 200. και κυρίως παθολόγων, γενικών γιατρών, πνευμονολόγων και αναισθησιολόγων, που ζητούσε ο υπουργός Υγείας για να μην προχωρήσει σε "επιστράτευση".