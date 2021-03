Υγεία - Περιβάλλον

Self test: οδηγός για τη χρήση τους - ολόκληρη η διαδικασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το self-test που προωθεί μαζικά πρώτη δωρεάν η Ελλάδα. Πληροφορίες, ερωτήσεις και απαντήσεις για τη χρήση τους.

Δωρεάν τεστ αντιγόνου θα μπορούν να πραγματοποιήσουν από την πρώτη κιόλας εβδομάδα του Απριλίου οι πολίτες πραγματοποιώντας, μάλιστα, οι ίδιοι την εξέταση. Πρόκειται για το νέο εργαλείο που εντάσσει η χώρα μας στη μάχη κατά της πανδημίας.

Αυτό δε που έχει ξεχωριστή σημασία είναι ότι η Ελλάδα καθιερώνει πρώτη Πανευρωπαϊκά την εύκολη διάθεση και ευρύτατη χρήση αυτών των test για την εβδομαδιαία αυτοπαρακολούθηση των πολιτών, εύκολα και δωρεάν. Έτσι, κάθε πολίτης που επιθυμεί, θα μπορεί να παραλαμβάνει με τον ΑΜΚΑ του, από το φαρμακείο της γειτονιάς του, ένα δωρεάν test κάθε εβδομάδα.

Επιπροσθέτως υπογραμμίζεται ότι τα rapid test θα βοηθήσουν δυνητικά στην πραγματοποίηση εκατομμυρίων test, τα οποία θα προστεθούν στα καθημερινά που γίνονται και θα επιτρέψουν την καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση και βέβαια την πρόληψη. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι, μαζί με το self-test, οι πολίτες θα λαμβάνουν ένα φυλλάδιο με οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν αναλόγως του αποτελέσματος.

Αναλυτικά χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τα self-test που προωθεί πρώτη μαζικά και δωρεάν η Ελλάδα:

1. Είναι δύσκολο να κάνω το τεστ μόνος μου;

Όχι. Μιλάμε για τεστ που πραγματοποιούνται κατ οικον χωρίς την υποστήριξη επαγγελματία υγειας. Θα υπάρξουν βίντεο και φυλλάδια με οδηγίες για τη διενέργεια τεστ από τον κάθε πολιτη ατομικά.

2. Έίναι αξιόπιστο το τεστ;

Ναι, τα οικιακά ατομικά τεστ έχουν υψηλό βαθμό ευαισθησίας και εγκυρότητας που προσεγγίζει το 95-99%.

3. Τι κάνω αν βρεθώ θετικός;

Ακολουθείται το πρωτόκολλο του εοδυ που προβλέπει δήλωση του θετικού κρούσματος (σε ειδική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί) και επανέλεγχο σε δομή υγειας. Η θετικη διάγνωση του οικιακού τεστ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βεβαίωση για άδεια από την εργασία χωρίς επανέλεγχο.

4. Μπορώ να κάνω παραπάνω τεστ;

Κάθε πολιτης/κάτοχος αμκα δικαιούται τέσσερα τεστ το μήνα που μπορεί να προμηθεύεται από το φαρμακείο της γειτονιάς του.

5. Μπορώ να το κάνω στο φαρμακείο;

Τα συγκεκριμένα τεστ είναι εύκολα στη χρήση και προορίζονται για κατ οικον χρήση. Εφόσον ωστόσο υπάρχουν πολιτες που επιθυμούν να έχουν βοήθεια ή καθοδήγηση αυτό μπορεί να γίνεται από τον/την φαρμακοποιό με μια μικρή οικονομικη επιβάρυνση για την υπηρεσία που παρέχει.

6. Αν είμαι θετικός, πού το δηλώνω;

Απαντήθηκε παραπάνω.

7. Πληρώνω για το τεστ;

Όχι, τα τεστ είναι δωρεάν. Παράλληλα με τη δωρεάν διάθεση θα ανοίξει και η δυνατότητα προμήθειας ατομικών τεστ μέσω των φαρμακείων στις τιμές που θα προκύψουν στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς.



8. Θα διατίθεται μόνο από φαρμακεία; Θα πληρώνω τον φαρμακοποιό;

Απαντήθηκε παραπάνω.



9. Πόσα τεστ δικαιούται μια οικογένεια;

Τέσσερα τεστ ανα άτομο. Οι γονείς ανηλίκων τέκνων θα μπορούν να προμηθεύονται οι ίδιοι τα τεστ των παιδιών τους. Τα οικιακά τεστ μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς υποστήριξη επαγγελματία υγειας από τις ηλικίες 14 και άνω.

10. Είναι διαφορετικά τα self test από τα rapid test;

Ναι είναι πιο εύκολα στη χρήση. Συγκεκριμένα είναι τεστ ρινικά και σιέλου και όχι ρινοφαρυγγικά ή στοματοφαρυγγικά.

11. Τι ωφελεί να κάνω το τεστ αν δεν το δηλώσω κάπου;

Είναι πρακτικά αδυνατον να ελεγχθεί κεντρικά η τακτική διενέργεια τεστ σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Ωστόσο τα θετικά τεστ θα δηλώνονται με βάση τις οδηγίες του εοδυ για να υπάρχει καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση και ιχνηλατηση.

12. Μπορώ να παραλάβω τεστ και για άλλα μέλη της οικογένειάς μου;

Ναι για τα συνδεδεμένα ανήλικα μέλη από τους κηδεμόνες τους.