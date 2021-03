Οικονομία

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: Θα πληρώνονται οι υπερωρίες και θα ελέγχονται οι εργοδότες (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός για το εργασιακό νομοσχέδιο, τις εκκρεμείς συντάξεις, τα επιδόματα και τα μέτρα στήριξης σε εργαζομένους και επιχειρήσεις.

Ξεκάθαρες απαντήσεις έδωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” για τις αναστολές εργασίας, τον επιπλέον χρόνο στα εργασιακά, τις εκκρεμείς συντάξεις και τα επιδόματα για ανέργους και επιστήμονες.

Όπως είπε, θα πληρωθούν και τον Απρίλιο οι αναστολές συμβάσεων εργασίας. «Τα μέτρα υπάρχουν για να καλύψουν τα προβλήματα της πανδημίας», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, συμπληρώνοντας ωστόσο πως «τα λεφτά δεν είναι ατελείωτα», υπενθυμίζοντας πως έχουν δοθεί ήδη 35 δισεκατομμύρια ευρώ και θα φτάσουν τα 37 δις.

Εξήγησε πως θα υπάρξει μία προτεραιοποίηση αναφορικά με τους κλάδους που δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα στην περίοδο της πανδημίας, όπως είναι ο τουρισμός, η εστίαση και το λιανεμπόριο. Ειδικότερα για τον τουρισμό, τόνισε πως ετοιμάζεται πακέτο ενίσχυσης για τους εργαζομένους που δεν έχουν επαναπρόσληψη.

Όσον αφορά στις εκκρεμείς συντάξεις, ο κ. Χατζηδάκης είπε πως εκκρεμούν περίπου 150 χιλιάδες. Προχωρήσαμε, είπε, με το μέτρο των προσωρινών συντάξεων, των προκαταβολών με αναδρομικά, που θα δοθούν μέχρι το τέλος Απριλίου, πριν από το Πάσχα.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δήλωσε πως «θα χρησιμοποιήσουμε δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα για την απονομή των συντάξεων». Επεσήμανε την πρόσληψη 100 συνταξιούχων, προσφάτως συνταξιοδοτηθέντων από τον ΕΦΚΑ, προκειμένου να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή, ενώ προχωράει και η πιστοποίηση δικηγόρων και λογιστών, για τον ίδιο σκοπό.

Σε ό,τι αφορά στα επιδόματα ανεργίας, είπε πως έχουν δοθεί πάνω από 1,5 δισ. ευρώ σε 715.000 δικαούχους, ενώ έχει δοθεί και ένα έκτακτο επίδομα 450 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους. Απέφυγε, όμως, να τοποθετηθεί για ενδεχόμενη παράτασή τους, επικαλούμενος το «ασταθές περιβάλλον» εξαιτίας της κρίσης που έχει πυροδοτήσει η πανδημία. «Ό,τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε», συμπλήρωσε.

Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε επίσης πως το Υπουργείο Εργασίας είναι σε επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών για τον τρόπο χορήγησης του επιδόματος επιστημόνων.

Για το εργασιακό νομοσχέδιο και τις αντιδράσεις, ξεκαθάρισε πως μεταξύ άλλων προβλέπει ότι κάρτα ηλεκτρονική θα καταγράφει τυχόν παρασπονδίες των εργοδοτών και θα ελέγχονται “μαύρη εργασία” και υπερωρίες. Ειδικότερα στο θέμα των υπερωριών, ήταν ξεκάθαρος πως θα πληρώνονται θα ελέγχονται οι εργοδότες.

Τέλος, επανέλαβε κάτι που έχει πει και στο παρελθόν, πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι «όπως δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν και επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους στα… κεραμίδια.»