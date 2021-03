Υγεία - Περιβάλλον

Ο ΙΣΑ συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για την ενίσχυση του ΕΣΥ με ιδιώτες γιατρούς

Ποιοι εκπρόσωποι Επιστημονικών Εταιρειών θα συμμετάσχουν. «Καλούμε τον ιατρικό κόσμο σε συσπείρωση», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πατούλης.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη των εκπροσώπων των Επιστημονικών Εταιριών Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής Πνευμονολογίας και Αναισθησιολογίας, αύριο Δευτέρα στις 10:00, με θέμα την περαιτέρω ενσωμάτωση των ιδιωτών ιατρών στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Μέχρι αυτή την ώρα 61 ιδιώτες γιατροί μέλη του ΙΣΑ έχουν ανταποκριθεί στην έκκληση του Υπουργείου Υγείας να ενισχύσουν τις δημόσιες δομές. Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται, «ότι τα μέλη του Δ.Σ. του ΙΣΑ τίθενται σύσσωμα στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας για να συνδράμουν στην ενίσχυση του ΕΣΥ».

«Καλούμε τον ιατρικό κόσμο σε συσπείρωση. Όλοι μαζί ενωμένοι θα συμβάλλουμε στην αναχαίτιση της πανδημίας και θα σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτή την ώρα η σκέψη όλων μας είναι στους ασθενείς που αγωνίζονται για τη ζωή τους. Η κριτική και η εσωστρέφεια είναι για την επόμενη ημέρα. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ιδιώτες γιατροί το κρίσιμο αυτό διάστημα έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες κρατώντας ανοιχτά τα ιατρεία τους και στηρίζοντας την ΠΦΥ, που αποτελεί σημαντικό πυλώνα στην υγειονομική θωράκιση ενάντια στην πανδημία. Με ενότητα και ομοψυχία θα δώσουμε τη μάχη για τον ασθενή, τη δημόσια υγεία και την πατρίδα», τονίζει ο Προέδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.