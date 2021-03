Κόσμος

Θρήνος για προσφυγόπουλο που πέθανε μετά τη διάσωσή του

Ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 2 ετών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή λίγες ημέρες αφότου περισυνελέγη από τη θάλασσα.

Ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 2 ετών, από το Μαλί, απεβίωσε σήμερα σε νοσοκομείο των Καναρίων Νήσων, λίγες ημέρες αφότου περισυνελέγη από τους διασώστες, μαζί με δεκάδες άλλες Αφρικανούς μετανάστες, στα ανοιχτά αυτού του ισπανικού αρχιπελάγους.

Η ισπανική ακτοφυλακή εντόπισε τους 52 μετανάστες στα ανοιχτά του Γκραν Κανάρια την περασμένη Τρίτη και τους μετέφερε στο λιμάνι του νησιού. Οι διασώστες παρέδωσαν το παιδί, που είχε χάσει τις αισθήσεις του, σε νοσηλευτές του Ερυθρού Σταυρού που έκαναν τα πάντα, στον προβλήτα του λιμανιού, για να το κρατήσουν στη ζωή.

Στη συνέχεια η μικρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λας Πάλμας, της πρωτεύουσας του Γκραν Κανάρια, όπου όμως σήμερα έχασε τη μάχη που έδινε με τον θάνατο.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το κοριτσάκι, που συνοδευόταν από τη μητέρα του και τη μεγαλύτερη αδελφή του, υπέστη καρδιακή ανακοπή λόγω σοβαρής υποθερμίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Τα Κανάρια Νησιά είναι μια από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου για τους μετανάστες που επιχειρούν να φτάσουν από την Αφρική στην Ευρώπη. Το 2020 συνολικά 23.023 άνθρωποι αποβιβάστηκαν στο αρχιπέλαγος, οκταπλάσιοι σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά.