Τουρκία: Ιστορική πτώση της λίρας

Στο «ναδίρ» της έφτασε η τουρκική λίρα δύο μέρες μετά την καθαίρεση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας της χώρας.

Η συναλλαγματική ισοτιμία της τουρκικής λίρας έναντι του αμερικανικού δολαρίου υποχωρούσε κατά 17% και πλέον, φθάνοντας κοντά στο ιστορικό της ναδίρ, λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές συναλλάγματος της Ασίας, μετά την καθαίρεση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας Νάτζι Αμπάλ, πρώην υπουργού Οικονομικών ο οποίος έχαιρε γενικά σεβασμού στις αγορές, από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το βράδυ της Παρασκευής.

Η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος διαμορφωνόταν σε 8,47:1 έναντι του δολαρίου ΗΠΑ κατά την έναρξη των συναλλαγών, έναντι 7,22:1 στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Κατόπιν ανακτήθηκε μέρος του χαμένου εδάφους, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στις 8,09 λίρες για ένα δολάριο.

Ο κ. Αμπάλ καθαιρέθηκε δυνάμει προεδρικού διατάγματος το οποίο δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, στο οποίο δεν εξηγήθηκε το γιατί ωστόσο η εξέλιξη σημειώθηκε δύο ημέρες μετά την αύξηση κατά 2% του βασικού κατευθυντηρίου επιτοκίου του κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος της Τουρκίας, στο 19%. Η κεντρική τράπεζα εξήγησε ότι η κίνηση είχε σκοπό να φρενάρει τον πληθωρισμό, που αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 15,6% τον Φεβρουάριο. Το μέτρο έτυχε θετικής υποδοχής στις αγορές.

Ο διοικητής βρισκόταν στη θέση για μόλις πέντε μήνες.

Ο πρόεδρος Ερντογάν, θιασώτης της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης με υποστήριξη από τις τράπεζες, εναντιώνεται πάγια στα υψηλά επιτόκια, καθώς θεωρεί, αψηφώντας τις κλασικές οικονομικές θεωρίες, ότι επιδεινώνουν τον πληθωρισμό.

Τον κ. Αμπάλ αντικατέστησε ο οικονομολόγος Σαχάπ Καβτζίογλου, πρώην βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK), εξέλιξη που προφανώς οι αγορές εξέλαβαν ως αμφισβήτηση της μελλοντικής ανεξαρτησίας του τουρκικού κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος.

Ο νέος διοικητής υποσχέθηκε χθες Κυριακή ότι δεν θα προχωρήσει σε απρόσμενες, σημαντικές αλλαγές πολιτικής και ότι θα εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

«Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής με αποτελεσματικότητα, για να επιτύχει τον στόχο της: τη διαρκή μείωση του πληθωρισμού», διαβεβαίωσε ο κ. Καβτζίογλου σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, χωρίς πάντως, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, να πείσει.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η πραγματική δοκιμασία για τη λίρα θα έρθει όταν ανοίξουν οι αγορές στην Ευρώπη.

Η άνοδος του πληθωρισμού και η πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της λίρας τα τελευταία χρόνια έχουν πλήξει τη δημοτικότητα του προέδρου Ερντογάν.

Ο κ. Αμπάλ είναι ο τρίτος διοικητής της κεντρικής τράπεζας που καθαιρέθηκε από τα μέσα του 2019.