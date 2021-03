Υγεία - Περιβάλλον

Μπουλμπασάκος : Ντροπή και θλίψη για την ανακοίνωση του ΠΙΣ

Ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού για την κατάσταση στη χθεσινή εφημερία και την επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών.

«Πόλεμος, μία ακόμα μάχη», χαρακτήρισε ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού τη χθεσινή εφημερία στο νοσοκομείο.

Όπως είπε, δεν υπάρχουν κρεβάτια ούτε στη Μονάδα ούτε για Covid. «Αν δε γινόντουσαν μεταφορές, δεν θα είχαμε κρεβάτια», σημείωσε και ερωτηθείς για το αν αναμονές για διασωληνωμένους, απάντησε πως «θα προσπαθήσουμε να απορροφήσουμε όλους τους διασωληνώνεμους».

Εξέφρασε «ντροπή και θλίψη» για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τις αντιδράσεις τους και τόνισε ότι, «αποφεύγουν να πάρουν θέση στο μεγάλο πρόβλημα».

«Για κάποιους λόγους επίορκους, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται όλο το ιατρικό σώμα», σημείωσε και κατέθεσε την πρότασή του προς το υπουργείο Υγείας.

«Υπάρχει προκήρυξη 1000 θέσεων που έχει λήξει ,οι 260 είναι για μάχιμες ειδικότητες για κορονοϊό, μάχιμοι γιατροί που είχαν δηλώσει την επιθυμία τους. Να μοριοδοτήσει το υπουργείο τους συναδέλφους που θα διεκδικήσουν μονιμότητα στις επόμενες κρίσεις», είπε.