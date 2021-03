Κόσμος

Οικονομική κρίση στην Τουρκία: διακοπή στο Χρηματιστήριο

Τι προκάλεσε την αιφνίδια διακοπή της συνεδρίασης

Το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης διέκοψε σήμερα το πρωί τις συναλλαγές μετά την ισχυρή πτώση του κύριου δείκτη του, που ακολούθησε την πτώση της τουρκικής λίρας η οποία υποτιμήθηκε μετά την απόλυση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας.

Οι συναλλαγές διακόπηκαν για 35 λεπτά της ώρας για να επαναληφθούν στις 09:30 (ώρα Ελλάδας), αφού ο κύριος δείκτης είχε σημειώσει πτώση κατά 6,65%.

Η διακοπή των συναλλαγών έγινε στο πλαίσιο μηχανισμού που προβλέπει τη διακοπή αυτή σε περιπτώσεις ισχυρών διακυμάνσεων των τιμών των μετοχών.

Η τουρκική λίρα έχει καταγράψει ιστορικό χαμηλό στην αξία της, με την ισοτιμία έναντι του δολαρίου να "γκρεμίζεται" κατά ακόμη 17%.