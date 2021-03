Πολιτική

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Γεννηματά

Τι αναφέρουν οι συνεργάτες της για την κατάσταση της υγείας της.

Ακόμη μια περιπέτεια με την υγεία της αντιμετωπίζει η Φώφη Γεννηματά.

Σύμφωνα με συνεργάτες της, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής μετέβη το πρωί της Δευτέρας στο Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός".

Υπέφερε απο κολικό του νεφρού, ο οποίος αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Όπως αναφέρεται απο το περιβάλλον της, η Φώφη Γεννηματά θα παραμείνει στο νοσοκομειο για 24 ώρες, για προληπτικούς λόγους.