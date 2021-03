Τεχνολογία - Επιστήμη

Gov.gr: πάνω από 94 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές σε ένα χρόνο!

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του gov.gr. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη σε αριθμούς.

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του gov.gr, της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης όπου συγκεντρώνονται οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το Ελληνικό Δημόσιο. Με το gov.gr εγκαινιάστηκε μια νέα εποχή στις σχέσεις κράτους – πολίτη, με στόχο το κράτος να αποκτήσει ενιαίο πρόσωπο απέναντι στον πολίτη και η εξυπηρέτηση να μπορεί να παρέχεται από απόσταση με ασφάλεια και χωρίς περιττή γραφειοκρατία.

Η δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είχε τεθεί από την αρχή από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη ως βασική προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση του κράτους. Λόγω των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία η υλοποίησή της επιταχύνθηκε, προκειμένου το κράτος να λειτουργεί απρόσκοπτα και οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετούνται χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται.

Αρχικά, το gov.gr λειτούργησε με 501 ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ προστέθηκε η δυνατότητα για τους πολίτες να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση και να εκδίδουν εξουσιοδότηση ψηφιακά. Πλέον, στην Πύλη περιλαμβάνονται 1138 υπηρεσίες, ενώ διαρκώς προστίθενται νέες υπηρεσίες του Δημοσίου που ψηφιοποιούνται.

Μέσα στο 2020 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 94 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές, εξοικονομώντας χρόνο και επισκέψεις στις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού «Ελευθερία» υλοποιείται από το πρώτο έως το τελευταίο βήμα μέσω του emvolio.gov.gr.

Οι υπηρεσίες του gov.gr υλοποιούνται με τη συνεργασία των Γενικών Γραμματειών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.