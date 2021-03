Κοινωνία

Επιχείρηση εξάρθρωσης εγκληματικής ομάδας για άδειες οδήγησης

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα, για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, που διευκόλυνε την απόκτηση άδειας οδήγησης έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Σύμφωνα με ενημέρωση, η επιχείρηση ξεκίνησε σήμερα, τις πρωινές ώρες και η οργάνωση δρούσε σε διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών σε περιφερειακή ενότητα της βόρειας Ελλάδας.

