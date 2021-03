Κοινωνία

Με αναπνευστικά προβλήματα ο νεαρός που δαγκώθηκε από κόμπρα

Με ειδική πτήση ήρθε από την Κύπρο το αντίδοτο για το δηλητήριο του φιδιού, που και αυτό όμως προκαλεί προβλήματα στον οργανισμό.

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Άγιος Σάββας σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 30χρονος που το βράδυ της Πέμπτης δαγκώθηκε από κόμπρα που είχε μέσα στο διαμέρισμά του στο κέντρο της Αθήνας. Το φίδι δάγκωσε τον άντρα όταν εκείνος επιχείρησε να του δώσει τροφή.

Ο άντρας από την Κύπρο είναι λάτρης των φιδιών και έχει στο σπίτι του συλλογή από 17 φίδια. Το δηλητήριο παρέλυσε τους μυς του και προκάλεσε δυσχέρεια στην αναπνοή.

Το ειδικό αντίδοτο μάλιστα που ήρθε με ειδική πτήση από την Κύπρο, και το οποίο του χορηγήθηκε, όπως λένε οι γιατροί προκαλεί κι αυτό επιβάρυνση στον οργανισμό.

Ο 30χρονος λαμβάνει οξυγόνο σε μεγάλες ποσότητες και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.