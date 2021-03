Αθλητικά

Περιστέρι - Παναθηναϊκός: “Διπλό” με... ανατροπή για τους “πράσινους”

Νικηφόρα πέρασε η ομάδα του Κάτας απο το κλειστό της Κένεντι

Με ανατροπή στην 4η περίοδο και επιμέρους σκορ 13-26 σε αυτό το διάστημα, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι, 74-68, για την 18η αγωνιστική της Basket League.

Ο αρχηγός των «πρασίνων», Ιωάννης Παπαπέτρου, ήταν... ασταμάτητος στο 4ο δεκάλεπτο (17π., 5ρ., 2ασ., 1κλ.), πήρε από το... χέρι την ομάδα του και την οδήγησε στο «διπλό» στο κλειστό της οδού Κένεντι. Διψήφιος σε πόντους με 10 ήταν και ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Γιώργος Παπαγιάννης που μάζεψε επίσης 5 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ. Από το Περιστέρι ξεχώρισε ο Τεράν Πέτεγουεϊ με 21 πόντους.

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας έφτασε τους 30 βαθμούς σε 16 αγώνες (14 νίκες - 2 ήττες) και «έπιασε» την ΑΕΚ που πάντως έχει έναν αγώνα περισσότερο στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Το Περιστέρι παρέμεινε στην πρώτη τετράδα, με 27 βαθμούς σε 18 αγώνες (9 νίκες - 9 ήττες), αλλά αισθάνεται την... ανάσα του ΠΑΟΚ που με αγώνα λιγότερο ακολουθεί από απόσταση ενός βαθμού τους «κυανοκίτρινους».

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 45-37, 55-48, 68-74