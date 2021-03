Life

Der Spiegel: Ήλιος, θάλασσα και χωρίς Covid τα ελληνικά νησιά

Αναζωογόνηση του τουρισμού μετά το καταστροφικό καλοκαίρι της προηγούμενης χρονιάς, "βλέπει" το γερμανικό περιοδικό.

«Ήλιος, θάλασσα και χωρίς Covid», είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του περιοδικού Der Spiegel σχετικά με τα μικρά ελληνικά νησιά, στα οποία είτε ολοκληρώθηκε είτε ολοκληρώνεται σύντομα ο εμβολιασμός του συνόλου του ενήλικου πληθυσμού. Στο επίκεντρο του αφιερώματος τίθεται η Αστυπάλαια.

«Υπέροχη φύση, γαλανά νερά, ασβεστωμένα σπίτια, άψογη κουζίνα και η περίφημη φιλοξενία: υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για να επισκεφθεί κανείς την Αστυπάλαια, ένα μικρό νησί μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσων, το οποίο, λόγω του ιδιαίτερου σχήματός του, είναι γνωστό στους Έλληνες ως "πεταλούδα του Αιγαίου"», αναφέρει το δημοσίευμα και επισημαίνει ότι τώρα η μικροσκοπική Αστυπάλαια μπορεί να βασιστεί και σε ένα τελείως διαφορετικό πλεονέκτημα για την αναζωογόνηση του τουρισμού μετά το καταστροφικό καλοκαίρι της προηγούμενης χρονιάς: «Εδώ δεν υπήρξε ούτε ένα κρούσμα από την αρχή της πανδημίας. Και το νησί σκοπεύει να παραμείνει χωρίς κορονοϊό, με ένα πρόγραμμα μαζικών εμβολιασμών. Ένα τεράστιο όφελος στα μάτια εκατομμυρίων πιθανών παραθεριστών».

Όπως εξηγεί ο συντάκτης, μικρά νησιά, όπως η Αστυπάλαια, έχουν προτεραιότητα στους εμβολιασμούς. Εμβολιάζονται εκεί όλοι οι ενήλικες. Ορισμένα νησιά έχουν ήδη εμβολιαστεί πλήρως και δεκάδες άλλα θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες, αναφέρει και προσθέτει ότι, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, η ιεράρχηση έχει να κάνει με πρακτικά ζητήματα και όχι με στρατηγική μάρκετινγκ για τον τουρισμό. Είναι, όπως διευκρινίζεται, πιο ακριβό και αναποτελεσματικό να στέλνει κανείς υγειονομικό προσωπικό πολλές φορές στα δυσπρόσιτα νησιά.

Ο αρθρογράφος τονίζει ακόμη ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών που ζητούν την εισαγωγή πιστοποιητικού εμβολιασμού από την ΕΕ, καθώς θα βοηθήσει ώστε να διευκολυνθούν τα ταξίδια εντός ΕΕ, αλλά θεωρεί ότι τα πράγματα κινούνται πολύ αργά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι μπορεί να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Σε αυτό προστίθεται και η αργή πρόοδος στον εμβολιασμό στην ΕΕ, σημειώνεται και γίνεται λόγος για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που ετοιμάζει η Ελλάδα, καθώς και για τις διμερείς συμφωνίες με χώρες όπως το Ισραήλ, η Μεγάλη Βρετανία και η Ρωσία.

«Όταν ανοίξει η τουριστική σεζόν, οι ταξιδιώτες που έρχονται στην Ελλάδα θα πρέπει να πληρούν μία από τις τρεις προϋποθέσεις: να έχουν εμβολιαστεί, να έχουν αρνητικό τεστ ή να έχουν απόδειξη ότι έχουν νοσήσει από την ασθένεια και έχουν αντισώματα», τονίζεται.

Προτεραιότητα στον εμβολιασμό θα έχουν, επισημαίνεται και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, περίπου 800.000 άτομα, ενώ το δημοσίευμα καταλήγει με τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού του Βερολίνου (ΙΤΒ), περί εγγυήσεων για την υγεία και την ασφάλεια κάθε επισκέπτη στην Ελλάδα.