Κοινωνία

Συγγράμματα φοιτητών εαρινού εξαμήνου 2020-2021: Ημερομηνία έναρξης και διευκρινίσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινούν οι δηλώσεις επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021 για τέσσερις κατηγορίες φοιτητών.

Ξεκινά από σήμερα Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 η διαδικασία υποβολής δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τους δικαιούχους φοιτητές μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ.

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, έχουν επίσης δικαίωμα επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 αποκλειστικά όσοι φοιτητές ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Φοιτητές οι οποίοι έγιναν δεκτοί στα οικεία Τμήματα Υποδοχής ύστερα από μετεγγραφή ή μετακίνηση ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και οι οποίοι δεν προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Φοιτητές ειδικών κατηγοριών (διακριθέντες αθλητές, εισακτέοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητές με σοβαρές παθήσεις (5%), κ.α.) οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην συμπληρωματική περίοδο δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά το διάστημα 22-12-2020 έως 30-12-2020.

Φοιτητές που με δική τους υπαιτιότητα δεν προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά το διάστημα 5-11-2020 έως 22-11-2020.

Φοιτητές που είχαν προβεί σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και δεν τα παρέλαβαν στο σύνολό τους, μόνο για όσα συγγράμματα δεν παρέλαβαν.