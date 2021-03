Πολιτισμός

“Ελλάδα 2021”: Οι δράσεις της Επιτροπής για την 25η Μαρτίου

Μια δέσμη από δράσεις έχει δρομολογήσει η Επιτροπή, για τους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», «σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, όταν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, διεκδικώντας την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σήμαναν την απαρχή της πολυκύμαντης πορείας που οδήγησε στη σημερινή Ελλάδα. Δυστυχώς, η πανδημία μας βάζει εμπόδια στις εκδηλώσεις που θα θέλαμε να χαρούμε με την ευκαιρία της διακοσιοστής επετείου. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», με τις έξι δράσεις που ετοίμασε για την Εθνική Επέτειο, επιδιώκει να τιμήσει την ημέρα που οι πρόγονοί μας άναψαν τη φλόγα της ελευθερίας και, την ίδια στιγμή, μέσα από έναν εικονικό διάλογο μαζί τους, να αναδείξει πού οδήγησαν οι θυσίες και οι αγώνες που έδωσαν, πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα, μέσα από την πορεία αυτών των 200 ετών.

Προβολές σε κτίρια σε 18 πόλεις της Ελλάδας: «Ζωντανεύοντας» την ιστορία της Επανάστασης

Η δράση αφορά την ταυτόχρονη προβολή σε επιλεγμένα κτίρια 18 πόλεων της Ελλάδας, με προεξάρχον το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, μιας οπτικοποιημένης αφήγησης της Επανάστασης, μέσα από έργα τέχνης σύγχρονα με αυτήν. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εγχείρημα projection mapping που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και θα υλοποιηθεί με την ευθύνη του Εργαστηρίου Ευφυών Περιβαλλόντων της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εκτός από την ιστορία της Επανάστασης, οι προβολές θα δίνουν έμφαση και στην ιδιαίτερη ιστορία και τους ήρωες της κάθε πόλης. Οι πόλεις θα είναι: Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Λαμία, Λάρισα, Μεσολόγγι, Νάουσα, Ναύπλιο, Πειραιάς, Ρόδος, Σύρος, Τρίπολη, Χανιά και Χίος. Η δράση είχε προγραμματιστεί για την 25η Μαρτίου, εξαιτίας όμως των περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία, μεταφέρθηκε στις 8 και 9 Μαΐου.

Η ταινία «“σε γνωρίζω από την όψη” 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ!»

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ, παραγωγή της Επιτροπής, το οποίο αποτελεί μία ευφάνταστη αφήγηση των δύο αιώνων της νεότερης Ελλάδας. Έχει στηριχθεί σε αρχειακό υλικό και τεκμήρια και προσεγγίζει το θέμα αναδεικνύοντας όχι μόνο στοιχεία της στρατιωτικής ή της πολιτικής ιστορίας μας, αλλά και στοιχεία από τις ενότητες των επιστημών, των τεχνών αλλά και της καθημερινής ζωής. Στην ουσία, επιχειρεί να δείξει πώς από το «γι αυτά πολεμήσαμε» του στρατηγού Μακρυγιάννη, μέσα από επιτυχίες, δυσκολίες και πισωγυρίσματα, καταλήξαμε σε αυτό που είμαστε σήμερα: ένα σύγχρονο, δημοκρατικό και ευρωπαϊκό κράτος. Η ταινία θα προβληθεί για πρώτη φορά στο κοινό την 25η Μαρτίου. Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η προβολή από το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ 1 και στη συνέχεια, στις 20:00, η ταινία θα είναι διαθέσιμη για θέαση μέσω της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων της Επιτροπής. Θα διατεθεί επίσης στις Ελληνικές πρεσβείες, σε Δήμους, στα τμήματα ελληνικών σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στις εκδηλώσεις τους, ενώ προσφέρθηκε και στο υπουργείο Παιδείας, για να χρησιμοποιηθεί από τα σχολεία.

Μικροί Μεγάλοι Ήρωες

Μια ωδή στους Μικρούς και τους Μεγάλους ήρωες των 200 χρόνων, γιατί πίσω από κάθε ιστορική διαδρομή βρίσκονται πάντοτε οι άνθρωποι. Η δράση περιλαμβάνει την προβολή σε δημόσιες οθόνες, εικόνων και βιογραφικών στοιχείων, 1000 ιστορικών προσώπων που με το έργο τους άφησαν το αποτύπωμά τους στη νεότερη Ιστορία της Ελλάδας. Πρόκειται για πρόσωπα γνωστά και διάσημα που διέπρεψαν σε διάφορους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας αλλά και για ανθρώπους της καθημερινότητας, που ξεχώρισαν για την προσφορά τους. Η δράση θα προβάλλεται σε υπάρχοντα συστήματα δημόσιας προβολής, σε διάφορα σημεία όπως τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα αεροδρόμια, οι σταθμοί των τρένων και άλλους συμβεβλημένους φορείς, αλλά και διαδικτυακά. Στις 25 Μαρτίου, από τις 12:00, θα παρουσιαστούν οι πρώτες 200 προσωπικότητες, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, ενώ η δράση θα επεκταθεί σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, προκειμένου να υπογραμμιστεί το 2021 ως η «χρονιά των Ελληνίδων και των Ελλήνων».

Το Νομισματικό Πρόγραμμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»

Για να τιμήσει την πορεία αυτών των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση, η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» δημιούργησε μια μοναδική συλλογή 14 συλλεκτικών νομισμάτων που θα κρατήσουν για πάντα ζωντανή στη μνήμη μας τη διακοσιετηρίδα της Επανάστασης. Το Νομισματικό Πρόγραμμα αποτελεί ένα κεντρικό σημείο αναφοράς της επετείου, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να αποκτήσει αναμνηστικά ιδιαίτερης συναισθηματικής αξίας. Μέσα από το Νομισματικό Πρόγραμμα, η Επιτροπή τιμά επίσης κάθε περιοχή της Ελλάδας χωριστά και αναδεικνύει εμβληματικές προσωπικότητες που συνέδεσαν το όνομά τους με αυτές τις περιοχές. Σε αυτό το πλαίσιο, σε μια συμβολική εκδήλωση που έλαβε χώρα την Παρασκευή 19 Μαρτίου στο Νομισματοκοπείο, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, η Επιτροπή, δια της Προέδρου της Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, τίμησε τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημιουργία της συλλογής.

«200 χρόνια Ελευθερίας» - Μια τετρασέλιδη έκδοση αφιερωμένη στη σημασία της επετείου της Επανάστασης

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» προχωρά στην κυκλοφορία ενός αναμνηστικού τετρασέλιδου εντύπου για την επέτειο της 25η Μαρτίου, το οποίο θα εμφανιστεί ως κάλυμμα στις ημερήσιες εφημερίδες στις 24 Μαρτίου. Θα είναι, επίσης, προσβάσιμο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Στην αναμνηστική αυτή έκδοση περιλαμβάνονται μηνύματα της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας για τη σημασία της Επανάστασης του 1821 αλλά και για την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας. Θα περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες για το έργο και τις δραστηριότητες της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Μικρή μουσική «παρέλαση» για τα 200 χρόνια από τον Διονύση Σαββόπουλο

Η Επιτροπή ζήτησε από τον αγαπημένο τραγουδοποιό και μέλος της Ολομέλειας της Επιτροπής, Διονύση Σαββόπουλο, να οργανώσει μια μικρή μουσική παρέλαση για το ’21, για τη μνήμη μας, για την ταυτότητά μας. Μια μουσική παρέλαση με διαμάντια της μουσικής μας, με αγαπημένες φωνές σε μοναδικές ηχογραφήσεις, για να μας συνοδέψει στη γιορτή της διακοσιοστής επετείου της Επανάστασης. Το πρώτο μέρος της δράσης θα είναι προσβάσιμο υπό τη μορφή podcast από την ιστοσελίδα της Επιτροπής την 25η Μαρτίου στις 12:00, ενώ στη διάρκεια του έτους αναμένεται να επεκταθεί και να διευρυνθεί με νέες μουσικές αφηγήσεις και διαδρομές.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις αυτές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στο σύνδεσμο greece2021.gr/25martiou.