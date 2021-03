Life

Η Βαϊόλα Ντέιβις πήρε το “ΟΚ” για... Μισέλ Ομπάμα

Τι είπε σε συνέντευξή της στην Entertainment Tonight η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Όταν οι ηθοποιοί υποδύονται μία εν ζωή προσωπικότητα, μερικές φορές είναι αντιμέτωποι με αντιδράσεις. Πρόσφατο παράδειγμα είναι η κριτική της Πατρίτσια Ρετζάνι στη Lady Gaga, η οποία την υποδύεται στην ταινία «House of Gucci». Η χήρα του Ιταλού επιχειρηματία και επικεφαλής του οίκου Gucci, Μαουρίτσιο Γκούτσι έκανε λόγο για έλλειψη «σωστής κρίσης και σεβασμού» διατυπώνοντας δυσαρέσκεια επειδή η Lady Gaga δεν είχε το ενδιαφέρον και την ευαισθησία να έρθει και να τη συναντήσει.

Σύμφωνα όμως μια νέα συνέντευξη στην Entertainment Tonight, η Μισέλ Ομπάμα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενθουσιασμένη που η Βαϊόλα Ντέιβις θα την υποδυθεί στην επερχόμενη σειρά του Showtime «First Ladies». Η ηθοποιός, σύμφωνα με την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, είναι «η σπουδαιότερη».

«Νομίζω ότι δεν το αξίζω» ανέφερε η Μισέλ Ομπάμα. «Μακάρι να μπορούσα να είμαι καλύτερη για να ανταποκριθώ στον χαρακτήρα που πρέπει να ενσαρκώσει η Βαϊόλα, αλλά είναι συναρπαστικό» τόνισε.

Η Ντέιβις έγραψε ιστορία ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που προτάθηκε για δύο βραβεία Όσκαρ Α΄Γυναικείου Ρόλου.

Για τη Μισέλ Ομπάμα, δικαιούται την αναγνώριση. «Ο,τιδήποτε κάνει η Βαϊόλα, το κάνει με πάθος και σθένος» είπε. «Ξέρω ότι δεν θα κάνει κάτι λιγότερο για αυτόν τον ρόλο». Τα σχόλιά της αναμφίβολα ανακουφίζουν τη Ντέιβις. Η ηθοποιός είχε παραδεχτεί προηγουμένως ότι ήταν «λίγο φοβισμένη» με τον ρόλο.

«Είναι έξυπνη. Έχει αυτοπεποίθηση. Έχει ευχέρεια λόγου. Πιστεύει στη γυναικεία αλληλεγγύη» είπε η Βαϊόλα Ντέιβις για τη Μισέλ Ομπάμα.

«... Θέλω να την τιμήσω. Θέλω να την τιμήσω με τον ρόλο, γιατί αυτό είναι υποκριτική. Αυτό κάνουμε ως ηθοποιοί, θέλουμε να τιμήσουμε τον άνθρωπο. Δεν θέλουμε να δώσουμε μια εικόνα που δεν είναι εύκολο για τους ανθρώπους να την πιστέψουν» τόνισε.

Η παραγωγή της σειράς είναι ήδη σε εξέλιξη στο Κόβινγκτον της Τζόρτζια, με ένα εντυπωσιακό καστ αστέρων και σκηνοθέτη τη Σούζαν Μπίερ.

Η Λέξι Άντεργουντ, η οποία πρωταγωνίστησε στη σειρά «Little Fires Everywhere» επιλέχθηκε για τον ρόλο της Μάλια Ομπάμα και ο Ο. Τ. Φαγκμπένλι θα υποδυθεί τον πατέρα της, Μπαράκ Ομπάμα.