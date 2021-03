Κοινωνία

Προαστιακός: Αλλαγές στα δρομολόγια

Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφασίστηκαν, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για τις αφίξεις ξένων επισήμων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της επικείμενης άφιξης των ξένων επισήμων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, και κατόπιν εντολών της Ελληνικής Αστυνομίας, επέρχονται αλλαγές στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηρόδρομου.

Ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα:

23.03 και ώρες 19.15-19.45

24.03 και ώρες 13.45-14.15, 17.20-17.50, 21.45-22.15

25.03 και ώρες 12.15-12.45, 14.15-15.45

26.03 και ώρες 20.15-20.45

όλες οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού θα τερματίζουν/εκκινούν στο Κορωπί.