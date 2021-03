Αθλητικά

BCL: Πρώτη ήττα για την ΑΕΚ στους “16”

Απουσίες και κούραση “λύγισαν” την Ένωση κόντρα στην Στρασμπούρ.

Το πάλεψε όσο μπορούσε η ΑΕΚ, το κυνήγησε με πάθος και θέρμη στο πρώτο ημίχρονο, εκεί όπου παρά τις πολλές απουσίες κοίταξε στα μάτια και ακολούθησε τον ξέφρενο ρυθμό της Στρασμπούρ, ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο «λύγισε» και γνώρισε βαριά ήττα 91-73 στη Γαλλία.

Είναι η πρωτη ήττα της Ένωσης στη φάση των "16" του BCL σε ένα παιχνίδι που ο Κιθ Λάνγκφορντ μέτρησε 18 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ, με τον Κίνγκσλεϊ Μόουζες να προσθέτει 11 πόντους και 5 ριμπάουντ, στην επιστροφή του στη δράση.

Από τους νικητές, Κόλσον και Τζέφερσον έδωσαν τον τόνο, έχοντας από 18 πόντους ο καθένας, με την γαλλική ομάδα, με τον Μοράν να προσθέτει 12 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Η Στρασμπούρ θέλησε να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό και το κατάφερε, με μπροστάρη τον Μπόχατσικ από τα πρώτα λεπτά (11-3, 3'). Η ΑΕΚ δεν έχασε την επαφή της με το σκορ και χάρη σε Ματσιούλις και Λάνγκφορντ μείωσε σε απόσταση... βολής (15-12, 5'). Η απάντηση της Στρασμπούρ ήρθε με επί μέρους 7-0 από τον Τζέφερσον (22-12, 7'). Η ΑΕΚ προσπάθησε να μειώσει όμως οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο και χάρη σε Καβαλιέ και Λάνσντοουν έκλεισαν το δεκάλεπτο με προβάδισμα της τάξεως των 13 πόντων (31-18).

Ο Κιθ Λάνγκφορντ συνέχισε να σκοράρει για την ΑΕΚ, μαζεύοντας τη διαφορά στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (36-31, 13'). Ο Μόουζες φώναξε παρών και η διαφορά μειώθηκε ακόμα περισσότερο εκ νέου (38-35, 15'). Κόλσον και Τζέφερσον ανέλαβα δράση ξανά και η Στρασμπούρ ανέβασε σε διψήφια επίπεδα τη διαφορά (50-39, 18'). Ο Κιθ Λάνγκφορντ όμως ήταν ζεστός και με δικά του σουτ μείωσε σε 52-45 στο τέλος του πρώτου μέρους, με την ΑΕΚ να παλεύει σκληρά σε ένα ακόμα ένα παιχνίδι.

Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει ανταγωνιστικό πνεύμα, όμως η Στρασμπούρ είχε τον έλεγχο και ανέβασε εκ νέου τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (59-47, 23'). Οι Γάλλοι συνέχισαν να χτυπάνε κοντά στο καλάθι με τον Μοράν να ανεβάζει τη διαφορά (63-47, 25'). Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε με μπροστάρη τον Χρυσικόπουλο (65-54, 26'). Οι Γάλλοι τιμώρησαν τα λάθη της ΑΕΚ στη συνέχεια με Λάνσντοουν και Κόλσον (73-56, 28'). Το λέι απ του Λάνγκφορντ έγραψε τον επίλογο της τρίτης περιόδου για το 73-58.

Με τον Κόλσον μπροστάρη η Στρασμπούρ έφερε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (79-58, 22'). Η ΑΕΚ προσπάθησε να μειώσει με Ρογκαβόπουλο και Μέικον, αλλα η Στρασμπούρ διατήρησε τον έλεγχο χάρη σε Μοράν και Τζέφερσον (85-64, 34'). Η διαφορά έφτασε ακόμα και στους 25 πόντους χάρη στον Μέιγ (89-64, 36'). Μέχρι το φιναλε δεν άλλαξε τίποτα, με την ΑΕΚ να γνωρίζει την ήττα από την Στρασμπούρ, που ήταν και η πρώτη στη φάση των 16 του BCL.

Τα δεκάλεπτα: 31-18, 52-45, 73-58, 91-73.