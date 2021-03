Life

Περικλής Κονδυλάτος: οι ακρότητες, τα λάθη και η Lady Gaga (βίντεο)

O Περικλής Κονδυλάτος ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε έξω από τα δόντια για όλους και για όλα.

O Περικλής Κονδυλάτος , ο σχεδιαστής κοσμημάτων που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο «Survivor», ήρθε το βράδυ της Τρίτης στην παρέα του Γρηγόρη.

Ο Περικλής παραδέχθηκε πως μπορεί να έγινε ακραίος στο ριάλιτι παιχνίδι, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν έχασε ποτέ τον έλεγχο. Αναγνώρισε τα λάθη του και εξήγησε τη συμπεριφορά του που πολλές φορές προκάλεσε αντιδράσεις στο τηλεοπτικό κοινό.

Επίσης, μίλησε για τη συνεργασία του με τον Βασίλη Ζούλια και για το πώς κατάφερε να προσεγγίσει την Lady Gaga, που φόρεσε δημιουργία του κατά την παραμονή της στην Ελλάδα.