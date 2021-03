Πολιτική

Σχοινάς για 25η Μαρτίου: Γιορτάζουμε μαζί την Ελλάδα και την Ευρώπη (βίντεο)

Το μήνυμα του Αντιπροέδρου της Κομισιόν για την Ελληνική Επανάσταση, με φόντο την Ακρόπολη.

Το δικό του μήνυμα για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση στέλνει, μέσω ενός βίντεο, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Γιορτάζουμε μαζί την Ελλάδα και την Ευρώπη, γιατί η μία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την άλλη», αναφέρει με φόντο την Ακρόπολη και προσθέτει: «τιμούμε όλους εκείνους τους Έλληνες της διασποράς, που άοκνα και άφοβα από τα πέρατα της οικουμένης, δεν ξέχασαν τη γενέτειρα πατρίδα και ενίσχυσαν με τις επαναστατικές ιδέες τους τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, τον πνευματικό και πολιτικό ξεσηκωμό».

«Σήμερα κοιτάμε πίσω με ευλάβεια αλλά και στρέφουμε το βλέμμα στο μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Για μια Ελλάδα ισχυρή, δυναμική, καινοτόμα, πράσινη, ψηφιακή, για μια Ελλάδα ευρωπαϊκή», καταλήγει.

Το βίντεο με το μήνυμα του αντιπροέδρου της Κομισιόν: