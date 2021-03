Υγεία - Περιβάλλον

Λαϊκό Νοσοκομείο: fake news για την εφημερία της Τρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η Διοίκηση του Νοσοκομείου, αναφορικά με καταγγελίες και δημόσιες αναφορές για κρούσματα κορονοϊού και ΜΕΘ.

Σε ανακοίνωση που υπογράφεται από την Διοίκηση του Νοσοκομείου «Λαϊκό», αναφέρονται τα εξής:

«Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν αναληθώς ότι το Νοσοκομείο μας σταμάτησε να δέχεται περιστατικά Covid κατά τη διάρκεια της χθεσινής εφημερίας, έχουμε να τονίσουμε τα εξής:

Η εφημερία 23-24/03/2021 του ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», για τη διαχείριση ασθενών Covid, ξεκίνησε με 19 κενές κλίνες σε σύνολο 86 απλών κλινών Covid που διαθέτει το Νοσοκομείο μας, ενώ κατά τη διάρκεια της εφημερίας έγιναν 8 εξιτήρια.

Έγιναν 35 εισαγωγές ασθενών, είτε με επιβεβαιωμένη λοίμωξη Covid, είτε ασθενών για τους οποίους αναμένεται το αποτέλεσμα του μοριακού ελέγχου – και νοσηλεύονται ως «ύποπτα» περιστατικά.

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΚΑΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ και υπήρχε διαρκής παρακολούθηση αυτής.

ΑΝΑΛΗΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡETAI ΟΤΙ ΣΤΙΣ 21:00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ Ή ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. Άλλωστε, στις 21:00 το βράδυ είχαμε ακόμη 12 κενές κλίνες.

Όλοι οι ασθενείς νοσηλεύονται στη Μονάδα Covid σε ασφαλείς συνθήκες, υπό την φροντίδα του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Η διασπορά ψευδών ειδήσεων, που αποδομούν και υποβαθμίζουν το τεράστιο έργο και την αυτοθυσία του προσωπικού του Νοσοκομείου μας, δημιουργεί αναστάτωση και φόβο τόσο στους συμπολίτες μας, όσο και στα υγειονομικά στελέχη.

Και κάτι τέτοιο, είναι ανεπίτρεπτο στην πρωτοφανή μάχη που δίνουμε με την πανδημία».