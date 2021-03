Κοινωνία

Σύλληψη για την κλοπή - “μαμούθ” από θυρίδες

Ποιος ειναι ο επιχειρηματίας στον οποίο πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί. Πως έφθασαν στα ίχνη του. Τι βρέθηκε απο την έρευνα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνηικής Αστυνομίας, "Συνελήφθη σήμερα, Τετάρτη 24 Μαρτίου 2020, σε περιοχή της Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 58χονος ημεδαπός για τη διάπραξη (4) διαρρήξεων και μίας απόπειρας διάρρηξης σε θυρίδες τράπεζας στο Χαλάνδρι, που διαπιστώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Στο πλαίσιο πολύμηνων ερευνών και ανάλυσης των συλλεχθέντων ερευνητικών δεδομένων, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας προχώρησαν στην συνδυαστική μελέτη του βιντεοληπτικού υλικού, της επισκεψιμότητας της τράπεζας, του είδους και του περιεχομένου των διερρηγμένων θυρίδων και του πιθανού χρόνου διάπραξης των κλοπών και προχώρησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του 58χρονου.

Ειδικότερα, σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισε και η εξειδικευμένη αυτοψία και διερεύνηση του χώρου των θυρίδων από ειδικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο των οποίων εντοπίστηκε βιολογικό υλικό (D.N.A.) του 58χρονου σε σημείο διερρηγμένης θυρίδας που επέτρεψε την ταυτοποίηση του.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία, κατάστημα και σε θυρίδα που διατηρούσε στο συγκεκριμένο τραπεζικό υποκατάστημα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

κλειδί θυρίδας και ρολόι χειρός μεγάλης αξίας,

κινητό τηλέφωνο,

2 αναδιπλούμενα μαχαίρια και 7 κατσαβίδια, καθώς και

680 ευρώ, πλήθος εγγράφων, αποδείξεων και παραστατικών τραπεζών

Σημειώνεται ότι, ο 58χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για αδικήματα όπως κλοπές, απάτες, υπεξαίρεση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες με υπολογιστές. Ο συλληφθείς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για διακεκριμένες κλοπές και απείθεια οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή".

Ποιος είναι ο συλληφθείς

Ο άνδρας ο οποίος συνελήφθη δηλώνει επιχειρηματίας, ενώ η σύζυγος του διαθέτει καταστήματα περιποίησης μαλλιών και άκρων και φιλοξενείται συχνά από τηλεοπτικές εκπομπές. Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, αναφέρουν ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες οι αξιωματικοί που ερευνούσαν την υπόθεση, είχαν περιορίσει τον κύκλο των υπόπτων και είχαν καταλήξει σε τρία άτομα. Ανάμεσά τους ήταν ο 58χρονος που τον είχαν δει από τις κάμερες ασφαλείας να μπαίνει στο υποκατάστημα. Η τελική επιβεβαίωση ήρθε από την ταυτοποίηση του DNA καθώς σε μία από τις τέσσερις θυρίδες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, εντόπισαν DNA και αυτό επέτρεψε την ταυτοποίησή του. Ο 58χρονος είχε νοικιάσει θυρίδα στη συγκεκριμένη τράπεζα, γεγονός που το επέτρεπε την πρόσβαση. Τον περασμένο Νοέμβριο κατάφερε να ανοίξει τέσσερις θυρίδες από τις οποίες πήρε κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχουν εντοπιστεί τα κλοπιμαία από τις θυρίδες. Η ποινική δίωξη Ποινική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές κατ'εξακολούθηση, απείθεια και παράβαση του νόμου περί όπλων ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου συλληφθέντα, ο οποίος μετά τον Εισαγγελέα, οδηγήθηκε σε Ανακριτή. Τελικώς, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στην Παρασκευή, στις 14:00