Πολιτική

Αιχμές Μητσοτάκη για την “αλλαγή στάσης” της Τουρκίας

Συνάντηση Μητσοτάκη με Αναστασιάδη. Τι είπαν για τις σχέσεις Ελλάδας - Κύπρου, την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και τη στάση της Τουρκίας.

«Είναι άριστη η συνεργασία των κυβερνήσεων μας στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΟΗΕ. Συζητήσαμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την άτυπη Πενταμερή για το Κυπριακό» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν την συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη πριν από λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Επιμείναμε στην ανάγκη να συμμετέχει και η ΕΕ, να μετατραπεί σε 5 συν ένα» συμπλήρωσε και επισήμανε πως «συνολικά η Ένωση οφείλει να επιμείνει στην αξιόπιστη εφαρμογή της πολιτικής της διττής προσέγγισης απέναντι στην Τουρκία. Χαιρετίσαμε την έκθεση Μπορέλ, επισημάναμε την ανάγκη τα συμπεράσματα να κινούνται στο ίδιο πνεύμα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε λέγοντας πως: «Στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο η Τουρκία έχει αποσύρει τα ερευνητικά της πλοία. Το γεγονός αυτό δεν είναι ασήμαντο, απομένει να δούμε έαν θα έχει διάρκεια. Είναι στο χέρι της Τουρκίας να αποδείξει εάν είναι ειλικρινής προσέγγιση ή παραπλανητικός ελιγμός. Αν θα ακολουθήσει το δρόμο του διεθνούς δικαίου ή εάν ακολουθήσει την παραβατικότητα. Αυτή η επιλογή θα έχει συνέπειες».

«Οι αξιώσεις περί λύσης δύο κρατών είναι εκτός πλαισίου της ΕΕ» συνέχισε ο Έλληνας πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Κοινή μας είναι η θέση για την κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων και απομάκρυνση των κατοχικών δυνάμεων». «Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις επιθυμούμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας χωρίς προκλήσεις και επιθετικές ενέργειες. Η Αθήνα παραμένει ανοιχτή χωρίς να είναι αφελής», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Είναι πραγματικά ιδιαίτερη συγκίνηση που βρίσκομαι στην ελληνική πρωτεύουσα μετά την τιμητική πρόσκληση να συνεορτάσουμε μαζί και να τιμήσουμε τον ελληνικό λαό, 200 χρόνια μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα του 1821», τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αμέσως μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μίλησε για «έναν αγώνα από τον οποίο η Κύπρος δεν απείχε, συμμετείχε ενεργά, υπέστη θυσίες αλλά και από τον οποίο εμπνέεται προκειμένου να απαλλαγεί 46 χρόνια μετά από τον ίδιο ζυγό. Όχι μόνο για τον Ελληνισμό της Κύπρου αλλά και για τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας».

«Αυτό που επιδιώκουμε κι έχουμε διαπιστώσει μαζί είναι πως μια δίκαιη και βιώσιμη αλλά ιδιαίτερα λειτουργική λύση του Κυπριακού θα διασφαλίσει τα συμφέροντα του συνόλου του κυπριακού λαού είτε για Ελληνοκύπριους είτε για Τουρκοκύπριους. Εξάλλου είναι καλά γνωστό πως για αιώνες ζήσαμε μαζί ειρηνικά, συνδημιουργήσαμε και δυστυχώς τα όσα επισυνέβησαν έχουν δημιουργήσει μια άλλη κατάσταση πραγμάτων που δεν αφορά τόσο τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων αλλά της συγκεκριμένης δύναμης, δηλαδή της Τουρκίας», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χαρακτήρισε απόλυτα δημιουργική τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό και όπως είπε: «δύο ήσαν τα θέματα: η άτυπη διάσκεψη που θα γίνει στη Γενεύη 27-29 Απριλίου και το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να συντονιστούμε και από κοινού να αναλάβουμε δράσεις». Τόνισε πως στόχος είναι από τη μια να διασφαλιστεί η επιτυχία της διάσκεψης κάτι που θα σήμαινε τη δημιουργία των απαραιτήτων προϋποθέσεων έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στον γγ να συγκαλέσει μια νέα σύνοδο για την Κύπρο που θα μας οδηγούσε σε μια λύση όπως ακριβώς περιγράφεται είτε στην κοινή δήλωση των δύο ηγετών (με παρουσία του γγ στις 25ν Νοέμβρη του 2019 στο Βερολίνο), μια θέση που συμπίπτει και με τις δικές μας διαχρονικές θέσεις αλλά και που δεν θα αποκλίνει από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για μετεξέλιξη της κυπριακής δημοκρατίας σε ένα λειτουργικό για να είναι και βιώσιμο κράτος, το οποίο την ίδια ώρα δεν θα παρεκκλίνει από τις βασικές αρχές της ΕΕ.