“Ελλάδα 2021”: Η αναμνηστική έκδοση για την 25η Μαρτίου (εικόνες)

Κυκλοφόρησε η τετρασέλιδη αναμνηστική έκδοση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» για την διακοσιοστή επέτειο της Επανάστασης του 1821. Η έκδοση εμφανίστηκε ως κάλυμμα στις ημερήσιες εφημερίδες, ενώ είναι προσβάσιμη και σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Στην έκδοση περιλαμβάνονται μηνύματα της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας για τη σημασία της Ελληνικής Επανάστασης αλλά και για την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας αυτά τα 200 χρόνια. Περιλαμβάνονται, επίσης, πληροφορίες για το έργο και τις δραστηριότητες της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Η έκδοση είναι πλαισιωμένη με πίνακες σημαντικών Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, όπως, για παράδειγμα, του Ευγένιου Ντελακρουά, του Θεόδωρου Βρυζάκη, του Νικόλαου Γύζη, του Νικηφόρου Λύτρα, που αναπαριστούν σημαντικές στιγμές της Επανάστασης, καθώς και με αποφθέγματα εμβληματικών μορφών της εποχής, όπως του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, του Ρήγα Φεραίου και του Ιωάννη Μακρυγιάννη.

Τα μηνύματα της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας που περιλαμβάνονται στην τετρασέλιδη αναμνηστική έκδοση:

Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Το 1821 οι Έλληνες επαναστάτησαν για να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό και να ανακτήσουν την κυριαρχία τους. Δεν αγωνίστηκαν όμως, με ηρωισμό και αυταπάρνηση, μόνο για την ανεξαρτησία, αλλά και για την πολιτική τους ελευθερία. Θέλησαν να οικοδομήσουν ένα Κράτος δημοκρατικό και φιλελεύθερο, στα πρότυπα της Αμερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης. Συνέλαβαν το πνεύμα της εποχής τους και εμπνεύστηκαν από τις αξίες της νεωτερικότητας και το ορμητικό κίνημα του συνταγματισμού. Μερικούς μήνες μετά την κήρυξη της Επανάστασης, η χώρα αποκτά στην Επίδαυρο το πρώτο της Σύνταγμα, το «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος», ένα σύμβολο για τον εθνικό μας αυτοκαθορισμό. Στα Συντάγματα του Αγώνα κατοχυρώθηκαν η δημοκρατική αρχή, ο πολιτικός φιλελευθερισμός και η διάκριση των λειτουργιών. Η βούληση του Έθνους, ενιαία και αδιαίρετη, συνιστά την πηγή της κυριαρχίας και της νομιμοποίησης της εξουσίας. Στα ιδρυτικά κείμενα της σύγχρονης Πολιτείας μας έχουν τεθεί, με τον πιο πανηγυρικό και δεσμευτικό τρόπο, όλα αυτά που ενώνουν και συνέχουν το λαό μας.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας

Η γιορτή των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης για την Ανεξαρτησία και την Ελευθερία ανακαλεί το παρελθόν και προσκαλεί το μέλλον. Γιατί μετατρέπει την Ιστορία σε ζωογόνο καύσιμο που κινεί την εθνική εξέλιξη. Εδώ και δύο αιώνες, η πατρίδα μας βάδισε σε φωτεινές λεωφόρους, αλλά και σε σκοτεινά μονοπάτια. Πάντοτε, όμως, η δόξα της αποκρυσταλλωνόταν σε δημιουργία και η δυσκολία σε ωριμότητα. Και, καθώς την εκστρατεία για την εθνική ολοκλήρωση διαδέχτηκαν οι αγώνες για πλήρη Δημοκρατία και οικονομική και κοινωνική ευημερία, στον τόπο αυτό οικοδομήθηκε ένα ισχυρό και σύγχρονο Κράτος. 25 Μαρτίου 1821 – 25 Μαρτίου 2021. Διακόσια χρόνια μετά την Επανάσταση του Γένους, οι Έλληνες δίνουμε σήμερα συνέχεια στο νόημα του ρήματος «Επαναστατώ» με πολλά άλλα: Αναστοχάζομαι και Συμπεραίνω. Κρίνω και Αναθεωρώ. Ανανεώνω και Προχωρώ. Εμπνέομαι και Δημιουργώ. Κυρίως, όμως, μένω πάντα υπερήφανος!

Αλέξης Τσίπρας

Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Διακόσια χρόνια μετά, η Επανάσταση του 1821 μας θυμίζει ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Kερδίζεται με αγώνες. Οι δικοί μας «αβράκωτοι» εξεγέρθηκαν ενάντια σε μια πανίσχυρη αυτοκρατορία και στους «φρόνιμους» της εποχής. Με τις θυσίες τους έγιναν σύμβολο του πνεύματος του Διαφωτισμού, με το όραμα της ελευθερίας πέτυχαν το ακατόρθωτο. «Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι», έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός. Τιμούμε την Επανάσταση με τελετές, αλλά και με πράξεις. Η κληρονομιά του γενναίου χθες αποτελεί οδηγό για το δύσκολο σήμερα. Η ελευθερία, η ισότητα, η δικαιοσύνη παραμένουν επίκαιρα αιτήματα και στόχοι αγώνα.

Φώφη Γεννηματά

Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής

Διακόσια χρόνια από την Eπανάσταση, η Ελλάδα έχει πετύχει πολλά. Έχει μεγαλώσει, είναι ισχυρή, εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι περήφανοι για τους αγώνες και τους ήρωές τους. Η Ελλάδα χωρίς τα λάθη του χθες κοιτά μόνο το αύριο. Με πίστη στις δυνάμεις της και τη δημιουργικότητα των Ελλήνων, με αξιοπρέπεια στη ζωή, Δημοκρατία και Ειρήνη. Η Ελλάδα πάει μπροστά, στοχεύει ψηλά.

Δημήτρης Κουτσούμπας

Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ

Η αστική εθνικοαπελευθερωτική Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε βήμα στην κοινωνική πρόοδο και επαναστατική απάντηση στα τότε αδιέξοδα. Ήταν προϊόν της δράσης των λαϊκών δυνάμεων της εποχής και όχι επίφαση «ομοψυχίας». Διακόσια χρόνια μετά, μας διδάσκει ότι η λαϊκή ενότητα και πάλη είναι αυτή που μπορεί να φέρει σε πέρας τα σημερινά ιστορικά προτάγματα, να προχωρήσει στο νέο κοινωνικά αναγκαίο, στη μελλούμενη Επανάσταση στον 21ο αιώνα.

Γιάνης Βαρουφάκης

Γραμματέας του ΜέΡΑ25

Κάθε υπόδουλος λαός έχει να επιλέξει μεταξύ της Υποτέλειας και της Περιπέτειας. Οι εξεγερμένοι του 1821 ήταν ηρωίδες, ήταν ήρωες επειδή, με πλήρη συνείδηση ότι χτυπούσαν τη γροθιά στο μαχαίρι, επέλεξαν την Περιπέτεια γνωρίζοντας πως η χειρότερη μορφή περιπέτειας είναι η υποτέλεια. Αυτή τους την επιλογή γιορτάζουμε 200 χρόνια μετά.