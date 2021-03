Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Το μήνυμα προς τον απόδημο Ελληνισμό για την 25η Μαρτίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, πως η πανδημία δεν επιτρέπει να προσδώσουμε στους εορτασμούς τη λαμπρότητα που αρμόζει στην επέτειο.

«Δύο αιώνες μετά την Επανάσταση, o άσβεστος πόθος για ελευθερία που μας εμφύσησαν οι αγωνιστές της, η αγάπη τους για την πατρίδα και η απαράμιλλη αυτοθυσία τους αποτελούν την πυξίδα, με την οποία καλούμαστε να πορευθούμε σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον με διαρκείς εντάσεις» τονίζει, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο μήνυμά της προς τον απόδημο Ελληνισμό, για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.

Η κ. Σακελλαροπούλου σημειώνει, ότι η Ελλάδα αποτελεί ισχυρό κράτος Δικαίου, στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σταθερό παράγοντα ειρήνης στην ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «η χώρα μας ενδυναμώνει τις συμμαχίες της, προφυλάσσει αποτελεσματικά τα σύνορά της και απαντά αποφασιστικά στην τουρκική επιθετικότητα, με γνώμονα την πιστή εφαρμογή των αρχών του διεθνούς δικαίου. Και αν η εθνική μας ανεξαρτησία θεωρείται σήμερα αδιαμφισβήτητη, το ίδιο αδιαμφισβήτητη παραμένει η προσήλωσή μας στην προάσπιση των εθνικών και κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και η θωράκιση της ασφάλειάς μας».

Αναφερόμενη στην πανδημία, η κ. Σακελλαροπούλου υπογραμμίζει ότι η κρίση του κορονοϊού που δοκιμάζει, εδώ και έναν χρόνο, τον πλανήτη ολόκληρο, δεν μας επιτρέπει να προσδώσουμε στους επετειακούς εορτασμούς για την συμπλήρωση δύο αιώνων από την εθνική μας Επανάσταση, τη λαμπρότητα που της αρμόζει. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να νιώθουμε περήφανοι για όλα όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα και αισιόδοξοι για όσα πρέπει να δημιουργήσουμε αύριο.

Απευθυνόμενη σε όλους τους Έλληνες της διασποράς, πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, που ζουν στο εξωτερικό, χωρίς ούτε στιγμή να λησμονούν την Ελλάδα, που προκόβουν σε τόπους μακρινούς και αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις, τους χαρακτηρίζει άξιους πρεσβευτές του Ελληνισμού σε όλο τον κόσμο και τονίζει ότι το παράδειγμά τους αποτελεί λαμπρή δικαίωση εκείνων που το 1821 αγωνίστηκαν με ηρωισμό, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι.

Ειδικότερα, στο μήνυμά της προς τον απόδημο Ελληνισμό, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει:

«Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερικού,

Το μήνυμα που σας μεταφέρω αυτή τη χρονιά, με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, ενέχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης, που οδήγησε στην αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού, στην απελευθέρωση της πατρίδας και στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Σε αυτή την ιστορική συγκυρία, ξεχωριστή θέση στη συλλογική μας μνήμη κατέχουν οι Έλληνες της διασποράς, που με αυταπάρνηση και ανιδιοτελή προσφορά συνέβαλαν στην αφύπνιση της ελληνικής εθνικής συνείδησης και στην προετοιμασία του αγώνα, στηρίζοντας με κάθε τρόπο και μέσο τον ιερό αυτό σκοπό.

Η εκτέλεση από τους Τούρκους του εθνομάρτυρα και ευρωπαϊστή Ρήγα εντείνει τις προσπάθειες συστηματικότερης οργάνωσης των Ελλήνων του εξωτερικού. Στις ελληνικές παροικίες της Δυτικής Ευρώπης Έλληνες διανοούμενοι, σε επαφή με τα πολιτιστικά ρεύματα της εποχής, διεθνοποιούν το ελληνικό ζήτημα και διαδίδουν την ιδέα του νεοελληνικού έθνους, που έχει δικαίωμα σε χωριστή πολιτική ύπαρξη. Στο Παρίσι ιδρύεται το Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο και στη Βιέννη η Φιλόμουσος Εταιρεία, δύο από τις προδρομικές οργανώσεις της Φιλικής Εταιρείας. Στη Βιέννη επίσης εκδίδεται η πρώτη ελληνική εφημερίδα «Εφημερίς», που έχει μεγάλη απήχηση και μεταφέρει τις ιδέες του νεοελληνικού διαφωτισμού, μέσα στον οποίον εκκολάπτεται η ιδεολογική μαγιά της προεπαναστατικής περιόδου. Λόγιοι κληρικοί, όπως ο 'Ανθιμος Γαζής και ο Νεόφυτος Δούκας, καθιστούν την πόλη αυτή το μεγαλύτερο πνευματικό κέντρο διάδοσης των ευρωπαϊκών ιδεών στην Ελλάδα, ενώ η οικονομική ανάπτυξη ελληνικών εμπορικών εταιρειών ευνοεί τη χρηματοδότηση ελληνόγλωσσων σχολείων.

Ανάλογη δραστηριότητα συναντάται και σε άλλα μέρη της κεντρικής Ευρώπης. Έλληνες που καταφέρνουν να διαφύγουν από την Κύπρο, τη Σμύρνη, τη Ρόδο, την Ήπειρο, από τη σφαγή της Χίου και άλλα μέρη της Ελλάδας βρίσκουν καταφύγιο στη Μασσαλία και στην Τεργέστη, ενώ οι ελληνικές κοινότητες στην Ανκόνα και στο Λιβόρνο χρηματοδοτούν αποστολές παρέχοντας στους ήρωες του '21 όπλα, πολεμοφόδια και τρόφιμα. Και είναι μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων της διασποράς που πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία της χώρας μας, μαχόμενοι, μαζί με τους εξεγερμένους αδελφούς, «υπέρ Πίστεως και Πατρίδος».

Δύο αιώνες μετά την Επανάσταση, o άσβεστος πόθος για ελευθερία που μας εμφύσησαν οι αγωνιστές της, η αγάπη τους για την πατρίδα και η απαράμιλλη αυτοθυσία τους αποτελούν την πυξίδα, με την οποία καλούμαστε να πορευθούμε σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον με διαρκείς εντάσεις. Η Ελλάδα αποτελεί ισχυρό κράτος Δικαίου, στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σταθερό παράγοντα ειρήνης στην ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή. Η χώρα μας ενδυναμώνει τις συμμαχίες της, προφυλάσσει αποτελεσματικά τα σύνορά της και απαντά αποφασιστικά στην τουρκική επιθετικότητα, με γνώμονα την πιστή εφαρμογή των αρχών του διεθνούς δικαίου. Και αν η εθνική μας ανεξαρτησία θεωρείται σήμερα αδιαμφισβήτητη, το ίδιο αδιαμφισβήτητη παραμένει η προσήλωσή μας στην προάσπιση των εθνικών και κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και η θωράκιση της ασφάλειάς μας.

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Η κρίση του κορονοϊού που δοκιμάζει, εδώ και έναν χρόνο, τον πλανήτη ολόκληρο, δεν μας επιτρέπει να προσδώσουμε στους επετειακούς εορτασμούς για την συμπλήρωση δύο αιώνων από την εθνική μας Επανάσταση τη λαμπρότητα που της αρμόζει. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να νιώθουμε περήφανοι για όλα όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα και αισιόδοξοι για όσα πρέπει να δημιουργήσουμε αύριο.

Όλοι εσείς, Έλληνες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, που ζείτε στο εξωτερικό χωρίς ούτε στιγμή να λησμονείτε την Ελλάδα, που προκόβετε σε τόπους μακρινούς και αντιμετωπίζετε τις σύγχρονες προκλήσεις, είστε άξιοι πρεσβευτές του ελληνισμού σε όλο τον κόσμο. Και το παράδειγμά σας αποτελεί λαμπρή δικαίωση εκείνων που το 1821 αγωνίστηκαν με ηρωισμό, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι.

Χρόνια πολλά!».