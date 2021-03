Αθλητικά

Ισπανία-Ελλάδα: “Νοκ άουτ” ο Πέλκας στην τελευταία προπόνηση

Δύσκολη πρεμιέρα για την “γαλανόλευκη” στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2022. Τα πλάνα του ομοσπονδιακού τεχνικού για το ματς.

Χωρίς τον Δημήτρη Πέλκα θα αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα το αντίστοιχο συγκρότημα της Ισπανίας, το βράδυ της Πέμπτης (21:45), στο στάδιο “Νουέβο Λος Κάρμενες”, στη Γρανάδα.

Ο διεθνής άσος της Φενέρμπαχτσε αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη σημερινή, τελευταία προπόνηση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και τέθηκε εκτός πλάνων του Τζον Φαν’τ Σχιπ για τον αγώνα με τους Ίβηρες, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022.

Ο Πέλκας θα εξεταστεί και αύριο από το επιτελείο της Εθνικής, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η κατάστασή του και να γίνει γνωστό το διάστημα της απουσίας του, δηλαδή αν θα είναι διαθέσιμος για τις δύο συναντήσεις που έπονται, με Γεωργία και Ονδούρα.

Το ταξίδι της Eθνικής στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2022 ξεκινά ανήμερα της επετείου για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Εθνεγερσία, απέναντι σε έναν αντίπαλο κορυφαίου επιπέδου.

Ο Τζον Φαν’τ Σχιπ κατέστρωσε τα πλάνα του γνωρίζοντας το βαθμό της δυσκολίας που περιμένει τους παίκτες του στην Ανδαλουσία, έχοντας πάντως την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να εμφανιστούν ανταγωνιστικοί απέναντι στους παίκτες του Λουίς Ενρίκε, που όπως δήλωσε δεν θέλει σε καμία περίπτωση η ομάδα του να εμφανιστεί με “τουπέ”, υποτιμώντας τον αντίπαλο.

«Θα προσπαθήσουμε να μην πέσουμε στην παγίδα ότι αντιμετωπίζουμε ομάδες θεωρητικά κατώτερες. Θα πρέπει εκείνοι να προσαρμοστούν στο δικό μας τρόπο παιχνιδιού κι εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να μη δώσουμε στημένες φάσεις κ.λπ.», επεσήμανε ο παλαίμαχος άσος της Μπαρτσελόνα.

Από την πλευρά του, ούτε ο Ολλανδός εκλέκτορας της ελληνικής ομάδας θέλησε να αποκαλύψει το πλάνο του. «Επιλέγουμε πάντα να παίξουμε με αυτό που ξέραμε και έχουμε δουλέψει. Ίσως υπάρχουν ελάχιστες διαφορές, αλλά δεν είμαι εδώ για τις πω. Θα εξαρτηθεί από τον αντίπαλο. Πρέπει να προετοιμαστούμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο. Θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε βελτιωμένοι. Αν θέλεις να προκριθείς πρέπει να αντιμετωπίσεις την Ισπανία και να είσαι ανταγωνιστικός», σχολίασε.

Όσο για το αν η Εθνική προσπαθήσει να κάνει το γνωστό παιχνίδι της, επιδιώκοντας την κυριαρχία με ταχύτητα στην πίεση για απόκτηση της μπάλας; «Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αμυντικά τρικ, αλλά πρέπει να αμυνθούμε. Δεν είναι μεγάλη η περίοδος προετοιμασίας, ξέρουμε ότι θα πρέπει να αμυνθούμε και όταν έχουμε την μπάλα, να παίξουμε το παιχνίδι μας. Αυτή είναι η διαφορά από τα ματς του Νations League, που είχαμε την κατοχή. Πρέπει να προετοιμαστούμε γι΄ αυτό. Μιλήσαμε με τους παίκτες για την άμυνα, αλλά και για πώς θα δημιουργήσουμε φάσεις για να σκοράρουμε».

Αναφορικά με την πιθανή ενδεκάδα, η αμυντική πεντάδα έχει “κλειδώσει”, καθώς στο τέρμα θα είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ακραίοι μπακ οι Μπακάκης (δεξιά), Τσιμίκας (αριστερά) και στόπερ ο Κυριάκος Παπαδόπουλος με τον Τζαβέλα.

Αν επιλεχθεί να παίξει η ομάδα με τρεις μέσους, ο Ανδρούτσος θέτει υποψηφιότητα για τη θέση στο πλάι των Ζέκα και Μπουχαλάκη. Επίσης σίγουρος θεωρείται ο φορμαρισμένος Μπακασέτας, ενώ τις υπόλοιπες θέσεις θα διεκδικήσουν οι Μασούρας, Γιακουμάκης, Φορτούνης, Μάνταλος και Λημνιός.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί από την UEFA ο 40χρονος Ιταλός Μάρκο Γκουίντα (επιπέδου elite), με βοηθούς τους συμπατριώτες του Καρμπόνε, Περέτι και τέταρτο ρέφερι τον Φάμπιο Μαρέσα. Υπενθυμίζεται ότι στους προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν προβλέπεται η χρήση του VAR.

Την ίδια ώρα με τον αγώνα της Εθνικής, θα ξεκινήσει και η δεύτερη αναμέτρηση του ομίλου, εκείνη ανάμεσα σε Σουηδία και Γεωργία, στη “Friends Arena” της Στοκχόλμης.