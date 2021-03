Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παγώνη στον ΑΝΤ1: βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου (βίντεο)

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ έκρουσε τον κώδωνα στους νέους, καθώς όπως είπε, όλο και περισσότερα νεαρά άτομα νοσηλεύονται με κορονοϊό.

Τον κώδωνα κινδύνου έκρουσε, για ακόμα μία φορά, η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, καθώς όπως είπε, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, η μεταδοτικότητα των μεταλλάξεων του κορονοϊού έχει αυξηθεί από 40% έως 60%!

“Τα κρούσματα είναι πολλά, όπως και οι εισαγωγές. Μας προβληματίζουν οι ηλικίες των ασθενών γιατί πέφτει ο μέσος όρος” είπε η κα Παγώνη επαναλαμβάνοντας ότι “βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου”.

“Το χειρότερο είναι η ενδοοικογενειακή μετάδοση. Ελάχιστες όμως είναι οι εισαγωγές ηλικιωμένων, λόγω και των εμβολιασμών. Η εισαγωγή ασθενών άνω των 80 έχει μειωθεί κατά 80%” πρόσθεσε.

Σημείωσε δε ότι όλο και περισσότεροι νέοι χρειάζονται νοσηλεία και μάλιστα, ενώ δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα. “Γι αυτό η νεολαία πρέπει να προσέξει πάρα πολύ” πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε δε και στο εμβόλιο της AstraZeneca, τονίζοντας ότι σωστά έπραξε η χώρα μας και δεν σταμάτησε τον εμβολιασμό το τετραήμερο που πολλές χώρες τον “φρέναραν” λόγω των ανησυχιών για επιπλοκές του.