Κοινωνία

Έριξε στη θάλασσα τη σύντροφό του μετά από τσακωμό!

Διάβασέ μου το...

Τι κατήγγειλε η άτυχη γυναίκα. Πώς κατάφερε να βγει από τη θάλασσα και ποια η τύχη του συντρόφου της.

Απίστευτη εξέλιξη είχε ο τσακωμός μεταξύ ενός ζευγαριού στη Χαλκίδα. Ένας 30χρονος έριξε την 45χρονη σύντροφό του στη θάλασσα μετά από μεταξύ τους λεκτική διαμάχη!

Όπως αποκαλύπτει καταγγέλλει η γυναίκα, οι δυο τους κινούνταν με το αυτοκίνητο του 30χρονου όταν εκείνος, μετά από τσακωμό, την έβγαλε βιαίως από το όχημα και την έριξε στη θάλασσα. Εκείνος έφυγε, ενώ η 45χρονη κατάφερε να βγει από την θάλασσα και στη συνέχεια κατήγγειλε το περιστατικό στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας.

Στελέχη του Γραφείου της Ασφάλειας Λιμεναρχείου Χαλκίδας, τον εντόπισαν το πρωί της Τετάρτης και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Οδηγήθηκε στον Αντεισαγγελέα Υπηρεσίας Χαλκίδας και ορίστηκε η δίκη για την Παρασκευή, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Πηγή: EviaZoom.gr