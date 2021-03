Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – Τόκιο: ξεκίνησε η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ροζ και χρυσός μεταλλικός φακός, στην κορυφή σε σχήμα κερασιάς, αναφλέχθηκε το πρωί στο συμβολικό αθλητικό συγκρότημα J-Village.

Η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, άρχισε σήμερα (25/3) από την Φουκουσίμα, στην βορειοανατολική Ιαπωνία, απουσία κοινού, καθώς οι διοργανωτές έλαβαν κάθε απαραίτητο μέτρο για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο ροζ και χρυσός μεταλλικός φακός, στην κορυφή σε σχήμα κερασιάς, αναφλέχθηκε το πρωί στο συμβολικό αθλητικό συγκρότημα J-Village, το οποίο είχε χρησιμεύσει ως βάση για επιχειρήσεις ανακούφισης μετά την πυρηνική καταστροφή της 11ης Μαρτίου 2011, μετά από τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι, που έπληξε την περιοχή.

Μιλώντας στην σχετική τελετή, ο πρόεδρος του Τόκιο-2020, Σέϊκο Χασιμότο, δήλωσε ότι ελπίζει πως η Ολυμπιακή Φλόγα θα είναι «μια ακτίνα φωτός στο τέλος του σκοταδιού» και πρόσθεσε: «Αυτή η μικρή φλόγα δεν έχασε ποτέ την ελπίδα και περίμενε αυτήν την ημέρα σαν ένα άνθος κερασιάς που θα ανθίσει».

Η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία, όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις, με τους θεατές να πρέπει να φέρουν προστατευτική μάσκα και να μην έχουν το δικαίωμα να πανηγυρίζουν.

Ωστόσο, το κοινό θα είναι σε θέση να παρακολουθήσει την πορεία της Φλόγας που θα περάσει από τις 47 περιφέρειες της Ιαπωνίας πριν αφιχθεί στο Εθνικό Στάδιο του Τόκιο για την τελετή έναρξης των Αγώνων στις 23 Ιουλίου.