Χρήστος Μενιδιάτης: γιατί αποφεύγω να λέω τραγούδια του πατέρα μου (βίντεο)

Τι είπε για τα τρία του παιδιά, την πορεία του, τη ζωή και την καριέρα του.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής Χρήστος Μενιδιάτης ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή “The 2Night Show” και μας ταξίδεψε με την καινούργια του επιτυχία «Τελευταία Αγκαλιά», που υπογράφουν ο Αναστάσιος Ράμμος και ο Τόνι Μαυρίδης.

Επίσης, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Μιχάλη Μενιδιάτη, εξήγησε τον λόγο που αποφεύγει να τραγουδάει τα τραγούδια του, και αποκάλυψε τα ενθύμια που έχει κρατήσει από εκείνον.

Περιέγραψε πώς είναι η ζωή ενός τρίτεκνου πατέρα κατά τη διάρκεια της καραντίνας και τέλος, ερμήνευσε ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής ένα ποτ πουρί με τις μεγάλες του επιτυχίες.